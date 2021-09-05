نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي الجديدة ومزايا عروض التمويل العقاري 1443 في المقال التالي
عروض الراجحي الجديدة ومزايا عروض التمويل العقاري 1443 تعد من أفضل العروض التي يقبل عملاء الراجحي على الاستفادة منها داخل المملكة العربية السعودية، حيث إنها تساعد المقيمين أو المواطنين على الحصول على كافة المنتجات، وسوف نتعرف على هذه العروض بالتفصيل.
عروض الراجحي الجديدة 1443
مصرف الراجحي يعلن في الفترة الأخيرة عن الكثير من التخفيضات والعروض على جميع المنتجات التمويلية التي يقدمها إلى المواطنين وأهم هذه العروض مائلي:
عروض البطاقات من الراجحي
مصرف الراجحي يطلق العديد من عروض البطاقات وأهمها:
- يستطيع العميل أن يستخدم البطاقة قبل أن يستلمها من خلال محفظة ابل باي.
- انضمام العملاء إلى برنامج المكافأة.
- يوفر لهم الكثير من النقاط على جميع المشتريات.
- المشتريات يمكن تقسيطها بسعر النقد دون أي عمولة إضافية.
- الكثير من مستحقات البطاقة تعتبر من الخيارات.
- يوفر الخصومات والعروض المتجددة لجميع المتاجر.
- البطاقات يمكن الحصول عليها من خلال التطبيق الإلكتروني.
- البطاقات يتم إصدارها بالشكل المجاني من خلال قنوات المصرف.
مزايا عروض التمويل العقاري من الراجحي
عرض التمويل العقاري يعتبر من العروض التي توفر الكثير من المزايا وأهمها :
- هامش الربح التنفسي المميز.
- فترة سداد عرض التموين تصل إلى 35 عام.
- النسبة السنوية تبدأ من 3.74 % فقط .
- الرسوم الإدارية تعتبر من الأنواع المستردة.
- عروض التمويل العقاري ساري على جميع المنتجات العقارية.
عرض التمويل الشخصي من الراجحي
هناك الكثير من المميزات لمنتج وطني واحد وأهمها :
- يحصل العميل على التمويل الوطني لفترات تصل إلى 60 شهر.
- الرسوم الإدارية الموجودة على بطاقة العميل الائتمانية يتم استردادها.
- يوفر هامش الربح التنفسي.
- النسبة السنوية تبدأ من واحد وثلاثة من عشرة في المائة.
- يتم إنجاز جميع الإجراءات بسهولة كبيرة.
- العميل لا يستفيد من جميع الخدمات التمويلية الأخرى.
- المتقاعدين والعملاء على وشك التقاعد يمكنهم الاستفادة من هذا التمويل.
- تتم عملية التقديم والتنفيذ للتمويل من خلال التطبيق.
- يقدم التمويل إلى الوافدين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.
- يستطيع العميل أن يستفيد بالسداد المبكر.
- لا يشترط وجود كفيل حتى يتم الحصول على هذا التمويل.
- لا يوجد حد أقصى إلى مبلغ التمويل.
- العميل يتم أعفاءه من التمويل في حالة العجز الكلي أو الوفاة.
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