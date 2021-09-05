عروض الراجحي الجديدة ومزايا عروض التمويل العقاري 1443 تعد من أفضل العروض التي يقبل عملاء الراجحي على الاستفادة منها داخل المملكة العربية السعودية، حيث إنها تساعد المقيمين أو المواطنين على الحصول على كافة المنتجات، وسوف نتعرف على هذه العروض بالتفصيل.

عروض الراجحي الجديدة 1443

مصرف الراجحي يعلن في الفترة الأخيرة عن الكثير من التخفيضات والعروض على جميع المنتجات التمويلية التي يقدمها إلى المواطنين وأهم هذه العروض مائلي:

عروض البطاقات من الراجحي

مصرف الراجحي يطلق العديد من عروض البطاقات وأهمها:

يستطيع العميل أن يستخدم البطاقة قبل أن يستلمها من خلال محفظة ابل باي.

انضمام العملاء إلى برنامج المكافأة.

يوفر لهم الكثير من النقاط على جميع المشتريات.

المشتريات يمكن تقسيطها بسعر النقد دون أي عمولة إضافية.

الكثير من مستحقات البطاقة تعتبر من الخيارات.

يوفر الخصومات والعروض المتجددة لجميع المتاجر.

البطاقات يمكن الحصول عليها من خلال التطبيق الإلكتروني.

البطاقات يتم إصدارها بالشكل المجاني من خلال قنوات المصرف.

مزايا عروض التمويل العقاري من الراجحي

عرض التمويل العقاري يعتبر من العروض التي توفر الكثير من المزايا وأهمها :

هامش الربح التنفسي المميز.

فترة سداد عرض التموين تصل إلى 35 عام.

النسبة السنوية تبدأ من 3.74 % فقط .

الرسوم الإدارية تعتبر من الأنواع المستردة.

عروض التمويل العقاري ساري على جميع المنتجات العقارية.

عرض التمويل الشخصي من الراجحي

هناك الكثير من المميزات لمنتج وطني واحد وأهمها :