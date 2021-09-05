خدمه تواصل للجوازات عبر منصة ابشر عند تعذر احد الخدمات الخاصة بالجوازات

خدمه تواصل للجوازات من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا حديثا وعبر صفحته الرسمية عن تحديث معلومات جواز للمقيمين عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة. كما تم الإعلان أيضا عن إصدار أقامة للعماله المنزلية عبر منصة ابشر بخطوات سهله ومعرفه الشروط والمتطلبات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح الشروط والخدمات التي يمكن طلبها عبر تواصل عند تعذر الحصول عليها عبر المنصة. مع شرك الوصول للخدمه بالخطوات.

خدمه تواصل للجوازات

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطن والمقيم من إرسال طلب الكترونيا ولكن في حاله تعذر تنفيذ بعض من خدمات الجوازات عبر ابشر. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين للمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن شرط واحد فقط وهو أن يتم رفع الطلب لمره واحده فقط ولا يتم رفع طلب جديد في حاله وجود طلب قائم تحت المعالجة من قبل المنصة.. كما أشارت المنصة إلي ملاحظتين وهما أن مده تنفيذ الطلب تستغرق 7 أيام عمل. والثانية انه يجب اختيار الخدمة المراد تنفيذها قبل تقديم الطلب.

خدمات تواصل

كما أعلنت المنصة أيضا عن الخدمات التي يتعذر الحصول عليها عبر ابشر والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي.

نقل الخدمات.

تعديل المهنة.

الجواز السعودي وتصريح السفر.

خدمات المقيمين داخل المملكة.

تمديد الزيارة للجنسيه السورية.

تحديث وتمديد الجواز.

تمديد الزيارة للجنسيه اليمنية.

خدمات المقيمين المتواجدين خارج السعودية.

التصاريح الخاصة بالدول المستثناة.

البلاغات مثل بلاغ خرج ولم يعد وبلاغ وإلغاء بلاغ تغيب عن العمل للعماله.

خطوات الحصول علي خدمه تواصل

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه تواصل للجوازات والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: