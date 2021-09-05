نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الاختبارات المركزية تسجيل دخول اختبار تعزيز المهارات منصة مدرستي.. بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الاختبارات المركزية اختبار تعزيز المهارات ، هي واحدة من ضمن الأكثر بحثا في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية، تزامناً مع بدء اختبارات تعزيز المهارات لدى الطلاب والطالبات، ومن خلال هذا التقرير نسلط الضوء على كافة التفاصيل التي تخص دخول منصة الاختبارات المركزية لإجراء اختبار تعزيز المهارات ، وما تم من شرح بخصوص طريقة تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية عبر منصة مدرستي التعليمية.

منصة الاختبارات المركزية

منصة الاختبارات المركزية اختبار تعزيز المهارات مدرستي ، أعلنت وزارة التعليم السعودية بدء تفعيل رابط تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية لإجراء اختبار تعزيز المهرات للطلاب والطالبات بالمملكة السعودية. وذلك من خلال الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 1443.

وانطلقت منصة مدرستي التعليمية بالمملكة منذ فترة وبالتحديد مع بدء تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة الحكومة السعودية في تحويل التعليم ليكون عن بُعد وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء الذي كاد أن يغزو العالم أجمع، وكانت منصة مدرستي قد تم تصنيفها ضمن أكثر المنصات نجاحاً.

رابط منصة الاختبارات المركزية دخول

وللعلم قد بدأت اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات بالمملكة السعودية اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2021 وما يقابله بالتاريخ الهجري الثامن والعشرين من محرم 1443 ، وتستمر الاختبارات حتى يوم الأربعاء الموافق 8-2-1443 ، كما يتم الدخول عبر منصة الاختبارات المركزية من خلال منصة مدرستي التعليمية كما ذكرنا بعاليه، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية لإجراء اختبار تعزيز المهارات.

وجدير بالذكر أن اختبارات تعزيز المهارات تتم بداية من الصف الأول متوسط والابتدائية والسنة الأولى المشتركة وحتى الصف الأول ثانوي، بالإضافة أن تلك الاختبارات الهدف منها هو قياس كفاءة وتقييم الطلاب والطالبات من خلال التحصيل الدراسي.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي المجاني

أوضحت وزارة التعليم السعودية كافة الطرق من أجل التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية. وذلك من خلال طرح رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي المجاني، وأرقام أخرى يُمكنكم من خلالها التواصل مع دعم منصة مدرستي التعليمية والتي تتمثل في التالي:

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 320033988 الخط الساخن.

الرقم الموحد لخدمة عملاء منصة مدرستي 19996

رقم وزارة والتعليم السعودية رقم الدعم الفني الثاني 530001147.

رقم الدعم المجاني 80012999999.

جدول اختبارات تعزيز المهارات

من خلال الصورة المرفقة نقلاً عن الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية عبر موقع التواصل تويتر، يُمكنكم الآن الإطلاع على جدول اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة.

كيفية تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية

نضع بين أيديكم الآن خطوات كيفية تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية من خلال منصة مدرستي التعليمية، والتي تتمثل في التالي:

الدخول عبر ( رابط منصة الاختبارات المركزية ) اختيار أيقونة الاختبار على الجانب الأيمن اختيار أيقونة الاختبار المركزي يتم تسجيل الدخول من خلال مايكروسوفت تايمز ثم البحث عن صورة الملف الشخصي الدخول عبر رابط إجراء الاختبار اختيار أيقونة اختبار على الجانب الأيمن

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم كافة التفاصيل بخصوص دخول منصة الاختبارات المركزية لإجراء اختبار تعزيز المهارات للمرحلة المتوسطة والابتدائية والسنة الأولى المشتركة، علماً انه يتم تسجيل الدخول من خلال منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد بالمملكة السعودية، وسنتابع معكم المزيد عبر تقارير متتالية.