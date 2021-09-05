رابط دخول منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1443

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عمر شويل - جدة دخول منصة الاختبارات المركزية لأداء اختبارات تعزيز المهارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي 1443؛ حيث أطلقت وزارة التعليم منصة الاختبارات المركزية من أجل خضوع الطلاب لاختبارات إلكترونية هدفها قياس المستوى التحصيلي للطلاب على مدار العام الماضي 1442 من خلال الدراسة عن بعد، في جميع المقررات والمناهج التي تمت دراستها على مدار الفصلين الدراسيين، ويبدأ تطبيق هذه الاختبارات اعتبارًا من اليوم لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الأول الثانوي لمدارس التعليم العام.

دخول منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي 1443

يستطيع كافة الطلاب في مدارس التعليم العام دخول منصة الاختبارات المركزية عبر رابط منصة مدرستي، وأداء اختبارات تعزيز المهارات التي أعلنت عن بدأ تطبيقها وزارة التعليم بالسعودية، وذلك في المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية على حدة، ولكن تقتصر على الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الأول الثانوي، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت. القيام بتسجيل بيانات الحساب، والنقر على خيار تسجيل دخول منصة مدرستي. الانتقال إلى تبويب الاختبارات من القائمة الرئيسية. النقر على الاختبارات المركزية منصة مدرستي. الانتقال إلى نظام الاختبارات. التسجيل في الاختبارات المركزية بحساب مايكروسوفت. النقر على الاختبار المطلوب. الموافقة على الإرشادات بعد الانتهاء من قراءتها بعناية. النقر على بدء الاختبار.

اختبارات تعزيز المهارات

أطلقت وزارة التعليم بالسعودية منصة الاختبارات المركزية التي يتم الدِخول إليها عبر بيانات منصة مدرستي؛ وذلك من أجل خضوع الطلاب لاختبارات تعزيز المهارات، التي تهدف إلى قياس مستوى المهارات والمعارف التي اكتسبها الطلاب خلال العام الدراسي السابق 1442 في المواد الأساسية التالية:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

العلوم.

يعد الهدف الرئيسي وراء إجراء اختبارات تعزيز المهارات هو الوقوف على نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، وتحديد المستوى التعليمي لكل طالب؛ حتى يتسنى للمعلم تقييم الطلاب وتعزيز نقاط القوة، والوقوف على نقاط الضعف وتأكيدها، وذلك من خلال خطط دراسية تساهم في النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة دخول منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي، وإجراء اختبارات تعزيز المهارات.