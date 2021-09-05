تقديم الدفاع المدني 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف في السعودية ومعرفة شروط التقديم

تقديم الدفاع المدني 1443، بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين عن الشروط المطلوبة لوظائف الدفاع المدني، قد تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع التي تنطبق عليهم شروط القبول عن تقديم الدفاع المدني 1443، حيث ان التقديم من المقرر أن يكون من خلال بوابة أبشر للتوظيف، والتي يتم اضافة جميع الوظائف من خلالها، والجدير بالذكر أن التقديم متاح من يوم 27 محرم 1443 هجريًا، بالاضافة إلى ذلك فإن الوظائف المتاحة في الدفاع في رتبة جندي فقط، على أن تكون رتبة جندي في بعض التخصصات المختلفة مثل (جندي إطفاء وإنقاذ، وقائد ومشغل آلة، مفتش سلامة الجندي، منسق عمليات الجندي، مسعف إداري، عسكري فني جندي في التصوير الفوتوغرافي، جندي فني في المبنى فني صيانة آلة الجندي، فني صيانة مصنع الجندي فني إلكترونيات واتصالات جندي فني كمبيوتر جندي) وحتى الآن ليس هناك اي وظائف اخرى متاحة غير رتبة جندي، تابعو السطور القادمة لمعرفة تفاصيل تقديم الدفاع المدني 1443.

تقديم الدفاع المدني 1443

تتعرفون الآن على شروط تقديم الدفاع المدني 1443.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يعني أن يكون تم إنشائه في المملكة العربية ويوجد حالة استثنائية اذا كان مع والديه في خدمة المملكة خارج البلاد.

يجب ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في البلاد.

يجب ان يكون عمر المتقدم بين 17 وحتى 30 عام.

يكون حسن السير والسلوك وطيب السمعة.

يجب أن يكون متزوج من امرأة حاصلة على الجنسية السعودية.

ينبغى أن يكون طول الشخص المتقدم لا يقل عن 170 سم يكون متناسب مع وزنه.

يجب أن يكون الشخص المتقدم غير موظف في أي هيئة حكومية.

إن لا يكون قد اشترك في أي وظيفة عسكرية في البلد في السابق.

خطوات التقديم الدفاع المدني 1443

في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع أبشر للتوظيف، وذلك للتقديم الدفاع المدني 1443، ستظهر أمامك العديد من الوظائف المطلوبة في الدولة اختر “وظائف الدفاع”، سيطلب منك الموقع العديد من البيانات، ثم بإدخالها بشكل صحيح، وبعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح اضغط على تسجيل، وقم بطباعة البيان الخاص بك.