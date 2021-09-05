نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الدفاع المدني 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف في السعودية ومعرفة شروط التقديم في المقال التالي
تقديم الدفاع المدني 1443، بعد ان تم الاعلان من قبل المسؤولين عن الشروط المطلوبة لوظائف الدفاع المدني، قد تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع التي تنطبق عليهم شروط القبول عن تقديم الدفاع المدني 1443، حيث ان التقديم من المقرر أن يكون من خلال بوابة أبشر للتوظيف، والتي يتم اضافة جميع الوظائف من خلالها، والجدير بالذكر أن التقديم متاح من يوم 27 محرم 1443 هجريًا، بالاضافة إلى ذلك فإن الوظائف المتاحة في الدفاع في رتبة جندي فقط، على أن تكون رتبة جندي في بعض التخصصات المختلفة مثل (جندي إطفاء وإنقاذ، وقائد ومشغل آلة، مفتش سلامة الجندي، منسق عمليات الجندي، مسعف إداري، عسكري فني جندي في التصوير الفوتوغرافي، جندي فني في المبنى فني صيانة آلة الجندي، فني صيانة مصنع الجندي فني إلكترونيات واتصالات جندي فني كمبيوتر جندي) وحتى الآن ليس هناك اي وظائف اخرى متاحة غير رتبة جندي، تابعو السطور القادمة لمعرفة تفاصيل تقديم الدفاع المدني 1443.
تقديم الدفاع المدني 1443
تتعرفون الآن على شروط تقديم الدفاع المدني 1443.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- يعني أن يكون تم إنشائه في المملكة العربية ويوجد حالة استثنائية اذا كان مع والديه في خدمة المملكة خارج البلاد.
- يجب ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في البلاد.
- يجب ان يكون عمر المتقدم بين 17 وحتى 30 عام.
- يكون حسن السير والسلوك وطيب السمعة.
- يجب أن يكون متزوج من امرأة حاصلة على الجنسية السعودية.
- ينبغى أن يكون طول الشخص المتقدم لا يقل عن 170 سم يكون متناسب مع وزنه.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم غير موظف في أي هيئة حكومية.
- إن لا يكون قد اشترك في أي وظيفة عسكرية في البلد في السابق.
خطوات التقديم الدفاع المدني 1443
في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع أبشر للتوظيف، وذلك للتقديم الدفاع المدني 1443، ستظهر أمامك العديد من الوظائف المطلوبة في الدولة اختر “وظائف الدفاع”، سيطلب منك الموقع العديد من البيانات، ثم بإدخالها بشكل صحيح، وبعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح اضغط على تسجيل، وقم بطباعة البيان الخاص بك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم الدفاع المدني 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف في السعودية ومعرفة شروط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.