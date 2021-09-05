عروض اليوم الوطني 91 من اكسترا السعودية خصومات حتى 70%. بمناسبة اليوم الوطني السعودي وذكر توحيد المملكة تقدم كل المتاجر والشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة عروضًا مميزة على كل السلع والخدمات حيث تقدم أفضل الماركات العالمية عروض متنوعة ومميزة على كل منتجاتها وخدماتها ومن ضمنها شركة اكسترا السعودية.

عروض اليوم الوطني 91 من اكسترا السعودية

تقدم اكسترا السعودية مجموعة من العروض المتميزة والخصومات حتى 70% على الأجهزة المختلفة والجوالات من أفضل الماركات العالمية وذلك بأسعار مناسبة للجميع وإليكم أبرز الخصومات الجديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91:

تقدم اكسترا مكيف كلاس برو، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد بسعر 1899 ريال بخصم 24%.

طابعة كانون 589 ريال.

غسالة أطباق ويرلبول بسعر 3849 ريال .

جوال هواوي نوفا بسعر 899 ريال.

شاشة سامسونج بسعر 6999 ريال.

لاب توب ماك بوك برو تاتش بسعر 11999 ريال

مايكروسوفت لاب توب 4949 ريال.

مايكروسوفت سيرفس برو 6399 ريال.

أبل ماك بوك 2020 بسعر 6999 ريال.

تكيف جنرال الكترك 1199 ريال

ثلاجة إل جي 17.9 قدم 3999 ريال

ثلاجة باناسونيك 18 قدم 3539 ريال.

ساعة هواوي جي تك بسعر 829 ريال.

غسالة أريستون بسعر 3619 ريال.

لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 90*60سم بسعر 2799 ريال.

موقد كهربائي جنرال إلكتريك بسعر 6199 ريال.

مكنسة كهربائية تيفال 339 ريال.

عجانة 449 ريال.

مقلاة فيلييس 799 ريال.

كاوية فيلييس 169 ريال.

جهاز ليزر لنزع الشعر 529 ريال

ماكينة حلاقة للجسم 149 ريال.

يمكن الإطلاع على كافة العروض المقدمة من اكسترا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 من الموقع الإلكتروني لأكسترا .

كيفية تطبيق كوبون الخصم في اكسترا

بعد إضافة المنتج الذي ترغب في شرائه للعربة قم باختيار إتمام عملية الدفع. ادخل الكوبون بالخانة المخصصة يظهر لك قيمة الخصم التي خصلت عليه، ثم بإمكانك متابعة الشراء وإلغاء القسيمة من خلال أيقونة الحذف. ويمكنك استخدام كوبون الخصم أيضًا أثناء عملية الشراء وبنفس الخطوات.

تقسيط المشتريات اكسترا بفائدة 0%

بإمكانك الآن تقسيط كافة مشترياتك من اكسترا السعودية بسعر الكاش لحاملي البطاقات الائتمانية في مصارف الراجحي ومصرف الأهلي وبنك الرياض وساب وبنك الجزيرة والبنك السعودي للاستثمار. فيمكن للعميل تحويل مشترياته على أقساط شهرية بحد أقصى 12 شهر بحد أدنى 3500 ريال بفاتورة واحدة من أي متجر من متاجر اكسترا أو من خلال الموقع الإلكتروني