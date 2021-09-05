المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية بعد التعديل و عدد الحصص ومدة الدراسة

المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية بعد التعديل التي بدأت وزارة التعليم الاستعداد فى توزيعها قبل بدء الدراسة وفقا لما يتناسب مع مناهج التدريس الابتدائي، حيث تم التعديل من حيث الحصص والمواد الراسية وكذلك مدة الدراسة بعد التأكيد على حضور الدراسة بشكل مباشر وأيضا الدراسة عن بعد بشكل مزدوج، كما انه تم إضافة مجموعة من المواد التعليمية وتعديل شكل المنهاج في كل من مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة، كما أن وزارة التعليم السعودي تهتم فى هذة الفترة بتعديل التقويم الدراسي وتجهيز المدارس والعمل على الاحترازات الخاصة بالاحتياطات من انتشار الفيروس وتعديل الفصول لتتكون من3 فصول بدلا من 2 وكل فصل مكون من 13 أسبوع.

المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية بعد التعديل

يدرس الطالب مادة القرآن الكريم، والتجويد، ومادة حفظ القرآن وأيضا مادة الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية. يدرس مادة اللغة العربية والرياضيات، والعلوم ويدرس مادة اللغة الانجليزية، والمهارات الرقمية. التربية الفنية والتربية البدنية والدفاع عن النفس إضافة إلى مادة المهارات الحياتية والأسرية.

وقد تم تعديل عدد المواد أو الحصص الذي يحضرها كل صف من صفوف الابتدائي:

عدد مواد الصف الأول الابتدائي: (9) مواد. الصف الثاني الابتدائي: (9) مواد. عدد مواد الصف الثالث الابتدائي: يشمل 9 مواد. الصف الرابع الابتدائي: (11) مادة. عدد مواد الصف الخامس الابتدائي: يكون (11) مادة. الصف السادس الابتدائي: (11) مادة.

عدد حصص المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية

رفع عدد الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية في كل فصل من الفصول إلى (183) حصّة دراسية. عدد حصص النشاط التي يحظى بها الطالب خلال الفصل الدراسي إلى (15) حصّة دراسيّة بلاضافة إلى الحصص الالكتروانية للتعلم تنظيم عدد الحصص الكليّة لكافة المواد ضمن تعداد (198) حصّة دراسيّة. تنظيم مادة المهارات الرقمية للدراسة بين صفوف الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي على أن يتم تدريسها بواقع حصتين كل أسبوع.

مدة الدراسة للمواد الدراسية للمرحلة الابتدائية

تم تحديد المدة الزمنية للحصة الدراسية الواحدة بنحو 45 دقيقة، يتم من خلالها تلقي الطلاب المعلومات الكافية عن المادة الدراسية وذلك غير فترة الدراسة عن بعد ويعد ذلك اكثر ما يشغل عقول أولياء الأمور للمعرفة كل تفاصيل خطة الدراسة الجديدة.

والجدير بالذكر انه سوف يتم توزيع الدرجة النهائية في آخر السنة 100 درجة، وتخصص منها 20 درجة للاختبار التحريري القصير و40 درجة لاخْتبار آخر الفصل الدراسي و40 درجة لمادة المهارات الرقمية (التطبيقات العملية)، و20 درجة لمادة الرياضيات والعلوم (المهام الأدائية)، و40 درجة للمهارات الرياضية والحركية في مادة التربية المدنية.