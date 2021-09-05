توزيع الدرجات للمرحلة الابتدائية وتقييم الطلاب للعام الدراسي الجديد

توزيع الدرجات للمرحلة الابتدائية التي يهتم بها الكثير من أولياء الأمور لمعرفة توزيع الدرجات وكذلك التقييم التي اعلنت عنه وزارة التعليم السعودي بعد رجوع الحضور فى المدارس، بشكل حضوري في كل من المدارس والجامعات بهدف استفادة الطلاب والطالبات من المواد العلمية المقررة لهم خلال مختلف المراحل الدراسية حيث يعمل التقويم الدراسي على تحديد الحصص الدراسية، وتهتم الوزارة حاليا بكل ما يخص الدراسة للطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور من حيث التسجيل فى النقل المدرسي وكذلك طريقة الدفع وغيرة الكثير، وأكدت الوزارة أنه في حالة الإخفاق والدخول في اختبار الدور الثاني لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس يحتفظ الطالب بجميع درجاته ما عدا درجات التطبيقات العملية الحركية أو المهارية (٤٠ درجة).

توزيع الدرجات للمرحلة الابتدائية فى السعودية

يتم توزيع الدرجة النهائية بآخر العام: 100 درجة. درجة للاختبارات التحريرية القصيرة: 20 درجة. درجة الاختبار مع نهاية الفصل الدراسي: 40 درجة. وتكون درجة التطبيقات العملية بمادة المهارات الرقمية: 40 درجة. درجة للمهام الأدائية في مادتي العلوم والرياضيات: 20 درجة.

تقييم الطلاب للعام الدراسي الجديد

يتم التقييم على حسب الفصل الدراسي وقد حددته الوزارة وفقا لضوابط معينه ويتم توزيع المواد الدراسية وفق لائحة تقويم الطالب لهذا العام أن توزيع درجات مادة المهارات الحياتية والأسرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي



يتم التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي ستكون شفهيا طوال العام الدراسي.

تقييم طلاب الصف الثالث الابتدائي

تحريري و شفهي في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية. تقييم تحريري في مواد الرياضيات والعلوم و التوحيد والفقه. شفهي في القرآن الكريم الحفظ والتلاوة. عملي وتحريري للتربية الفنية. يكون تحريري و شفهي وعملي في مادتي الدفاع عن النفس والمهارات الحياتية والأسرية.

تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

تحريري في مواد العلوم و الرياضيات والدراسات الاجتماعية والفقه والتوحيد والحديث. يكون تحريري وشفهي وعملي في التجويد وشفهي في مادة القرآن الكريم. عملي وتحريري في اللغة الانجليزية والمهارات الرقمية.

تقييم طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي