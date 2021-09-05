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منصة بحر تسجيل دخول للعمل الحر بالسعودية 1443، فمن الاستعلامات اليومية للكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة بحر الخاصة بمجالات العمل الحر، فمن خلال المنصة يمكن للكثير من الأشخاص التقديم في كافة المجالات المختلفة لأصحاب الأعمال أو المشاريع التابعة لهم، وتضم المنصة الكثير من مجالات العمل الحر التي يمكن التقديم بها مثل مجال عمل تطوير وتصميم المواقع وتطوير التطبيقات، ومجال العمل الخاص بالترجمة، والكتابة والتصميم والمجال الخاص بعمل الدعاية والإعلان، بالإضافة الي مجال عمل المبيعات والتسويق، والعمل الخاص بخدمة العملاء وقسم تحليل البيانات بالإضافة الي أقسام عمل الهندسة والتخطيط والاستشارات الفنية وغيرها من مجالات العمل التي يمكن التقديم بها من خلال منصة بحر للعمل الحر.
منصة بحر تسجيل دخول للعمل الحر بالسعودية
التسجيل في منصة بحر متاح لجميه المواطنين داخل المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو مقيمين، بشرط أن يتم التقديم للمواطنين السعوديين لما يزيد سنه عن 15 عام، ويتم التسجيل بمنصة بحر للعمل الحر بالخطوات التالية:
- يجب الدخول علي منصة بحر إلكترونياً من خلال رابط التسجيل التالي: منصة بحر.
- يجب الضغط علي تبويب “سجل معنا” أو أن يتم التسجيل بالمنصة كمستقل.
- يجب أن يتم تسجيل البريد الإلكتروني والدخول بكلمة المرور.
- الضغط على إنشاء حساب.
- ثم يقوم كل مستفيد بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة به.
- يجب تسجيل بيانات الاتصال الثابتة ثم تسجيل كافة المهارات وما تم الحصول عليه من خبرات عملية.
- تسجيل بيانات المؤهل الدراسي والخبرات التعليمية.
- يجب أن يتم اختيار المهنة التي يرغب الشخص بالتقديم بها.
- تسجيل كافة البيانات التي يطلبها نموذج التقديم وطريقة التعامل المالي.
- الضغط علي حفظ طلب البيانات.
منافع التسجيل في منصة بحر
يستفيد الكثير من العملاء الذين لديهم رغبة في توظيف عدد من الموظفين المستقلين بغرض إنجاز بعض المشروعات الخاصة بهم، من أجل ضمان سرعة إنجاز المشروعات الخاصة بهم خلال وقت قصير وبجودة عالية، ومن مميزات منصة بحر:
- جميع الأفراد الذين يقومون بالتسجيل يكونون من الأفراد المسجلين عبر منصة أبشر مما يعزز من ثقة الأفراد من التعامل معهم.
- يتوفر لكل عميل بدائل للدفع سواء من خلال الفيزا أو من خلال بطاقات ماستر كارد.
- توافر ميزة تحويل الرصيد إلى حساب البنك بطريقة مباشرة للفرد المستقل.
- متاح لكل عميل أن يقوم بتقسيم المشروع التابع له من خلال عدة مراحل.
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