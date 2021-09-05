موعد إيداع دفعة شهر سبتمبر 46 الجديدة دعم حساب المواطن السعودي

نقدم لكم موعد إيداع دفعة شهر سبتمبر 46 الجديدة من برنامج حساب المواطن هو برنامج قد إنشاته الجهة الحكومية بالمملكة والمقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف مساعدة الأسرة السعودية و تخفيف العبء المادي و رفع مستوى المعيشة إلى حياة كريمة عن طريق تقديم المساعدة والدعم المادي لهم في موعد ثابت من كل شهر الدورة مستمرة في حساب لمن يستحق الدعم ،لذلك ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين سوا من السيدات أو الرجال موعد الدفعة من كل شهر و حيث أن الحكومة تسعى لتقديم الدعم المادي خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط في المملكة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه يجب توافر شروط استحقاق لهذا الدعم من قبل المواطن الذي يريد الحصول عليه ، وبذلك وصول إيداع الدعم في حساب مستحقيه سوف نستوضح معكم في السطور الأتية موعد إيداع الدفعة 46 حساب المواطن وأيضا شروط الواجب توافرها في المواطن للحصول على الدعم من قبل وازرة التنمية.

موعد صرف الدفعة حساب المواطن الجديدة رقم 46

في دورة مستمرة من كل شهر يتزايد البحث عبر مواقع الأنترنت المختلفة من قبل مستفيدي دعم حساب المواطن ، عن موعد إيداع الدفعة رقم 46 والمقرر يتم صرف حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بناءا علي ما أغلنه برنامج حساب المواطن، سوف يتم صرف الدفعة الجديدة رقم 46 في حسابات المواطنين لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق للدعم صباح يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الجارى2021 وذلك لان اليوم المحدد لإيداع الدفعة يصادف يوم عطلة رسمية أسبوعية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر،وبذلك يكون مجمل إيداعات الدعم في برنامج حساب المواطن من بداية حتى وصولا إلي الدفعة 45 لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمواطنين المستفيدين من أصحاب الطلبات المكتملة.

كما وصل إجمالي التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي وصولا الى هذه الدفعة.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عن عدة شروط وضوابط يجب توافرها في المواطن للاستفادة من الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إليكم الشروط: