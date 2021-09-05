نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو برنامج دعم ريف وأهم شروط التسجيل في الدعم الريفي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم الريفي هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الزراعة والمياه داخل المملكة العربية السعودية، وتم العمل عليها بطريقة سريعة لأجل توفير الدعم لجميع الأسر المنتجة وكذلك ربات المنازل.

منصة ريف تقوم بإطلاق الكثير من الخدمات المتنوعة والتي تتمثل في استدامة القطاع الريفي والمساعدة على تحسين المستوى المعيشي للأسر، بالإضافة إلى أن عدد كبير من الأشخاص يقومون بالبحث عنها وبالأخص سكان الريف بالمملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

الهدف من برنامج الدعم الريفي هو العمل على تحسين مستوى الأسرة وزيادة الدخل للسيدات الريفيات، ولكن قبل التقديم يجب التعرف على الشروط لسهولة الحصول على الدعم الريفي، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عاقل وطبيعي يعمل على دعم كافة التخصصات الزراعية وكذلك المتوافقة مع الخطة.

لابد أن يكون الفرد المقدم للدعم قائم في المنطقة الإدارية المتوافقة مع خطة الدعم الريفي.

لا يمكن أن يكون للشخص المتقدم أي رابط بين القطاعات الحكومية أو الخاصة.

عمر الشخص يجب أن لا يقل عن 21 عام لسهولة التسجيل في الدعم الريفي.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدمين لا يتعدى ال 6 آلاف ريال سعودي ولابد من توافر مستندات خاصة بوزارة الموارد البشرية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

يتم تقديم السجل الزراعي بديل عن صك الملكية الخاصة بالأرض.

يجب أن لا يزيد إجمالي الخطط الخاصة بالدعم المالي الصريح ثلاث خطط وأن لا يزيد إجمالي المبلغ 54000 ريال سعودي.

رابط التسجيل في برنامج الدعم الفني

يعمل هذا البرنامج على دعم ربات البيوت في الكثير من لقطاعات الخاصة والتي تتمثل في تربية الدواجن والألبان عن طريق الاشتراك في الدعم الريفي، حيث يتم التسجيل كالآتي:

يتم التسجيل في الموقع الرسمي التابع لمنصة ريف.

العمل على اختيار إنشاء حساب جديد في الناحية العلوية الخاصة بالصفحة.

يتم العمل على النقل إلى الصفحة المجاورة وظهور خانات متعددة لنقل البيانات الخاصة ولكن يجب كتابتها بالطريقة الصحيحة ويتم الضغط على كلمة تسجيل.

العمل على إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق الخاص بالتسجيل عبر الهاتف المحمول ويتم دخوله والضغط على تأكيد التسجيل.

سوف يتم فحص الطلب في الحال عن طريق السلطات المختصة ويتم الرد في مدة زمنية بسيطة.

الدعم الفني واحد من أهم البرامج التي تخص البرنامج الريفي والعديد من القطاعات المتنوعة التي سيتم ذكرها في المقالات القادمة.