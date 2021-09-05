قسط 50000 ريال بدون كفيل وبأقل راتب شهري

قسط 50000 ريال بدون كفيل أو ضامن بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة الكثير من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى تخدم تطلعات المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية سواء المواطن العامل بالقطاع الخاص وأيضاً العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك المواطن المتقاعد بالمملكة العربية السعودية كلامها يمكن الحصول على التمويل الميسر لدى إمكان.

قسط 50000 ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن لدى شركة إمكان

توفر شركة إمكان للتمويل بالسعودية تمويلات شخصية متنوعة بمزايا مختلفة تناسب جميع تطلبات العملاء المختلفة فتوفر شركة إمكان تمويل شخصي إضافي وأيضاً تمويل شخصي ميسر ويتميز التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمزايا التالية:

يتميز التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان بإمكانية الحصول على مبلغ تمويل يصل حتى 50000 ريال سعودي.

يتميز كذلك التمويل الميسر لدى شركة إمكان بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من إمكان بأن التمويل لا يشترط لوجود ضامن أو كفيل.

التمويل الشخصي كذلك من إمكان للتمويل يتميز بفترة سداد تصل إلى 24 شهر وبالتقسيط وذلك تيسيراً على العميل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان بأنه متاح للعاملين بالقطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص.

شروط التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل

أتاحت شركة إمكان تمويل شخصي ميسر لكل من العملاء العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين بالقطاع الخاص ولكن هناك شروط بسيطة يجب توافرها من أجل الموافقة على طلب التمويل والشروط هي:

لابد أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون العميل المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

كذلك يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50000 ريال كحد أقصى.

طريقة الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل وفرت على العملاء الوقت والجهد المبذول من أجل الحصول على التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان حيث يستطيع العميل المتقدم الحصول على التمويل والتقديم عليه من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل على الهاتف وملئ نموذج طلب التمويل.