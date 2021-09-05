التسجيل في منصة بحر تسعة أعشار للعمل الحر كفرد مستقل

التسجيل في منصة بحر للعمل الحر التي دشنها صندوق الموارد البشرية “هدف” بهدف مساعدة الشباب وذوي المواهب والأفكار، والمحترفين وتمكينهم الاستفادة والحصول على فرص عمل لهم، حيث يتيح الفرصة لمن يمتلكون المواهب والأفكار ولا يمتلكون الإمكانيات اللازمة لإنشاء مشاريعهم الخاصة. كما عملت هذه المنصة على جمع أصحاب المهن والمهارات في مكان واحد، ذلك لأنها أتاحت العديد من فرص العمل إلكترونيا في مختلف التخصصات، مما يتيح لهم إمكانية العمل من المنزل في شتى المجالات المختلفة والمتنوعة وفق الشروط المحددة.

خدمات ومجالات منصة بحر للعمل الحر

تتميز هذه البوابة الإلكترونية بتوفير عدد كبير من المهارات التي تتيح لعدد أكبر من المحترفين إمكانية الاستفادة والعمل، كما تتميز باحتوائها على مجالات عديدة في تخصصات مختلفة ومن هذه المجالات على سبيل المثال:

مجال الترجمة.

مجال التسويق والمبيعات.

التصميم والابتكارات.

التصوير والفيديو.

مجال الكتابة والتحرير.

مجال القانون.

المحاسبة والاستشارات.

مجال الهندسة والبناء.

مجال تحليل البيانات.

التسويق الرقمي.

مجال تطوير البرامج.

مجال تقنية المعلومات والشبكات.

خدمة العملاء.

مجالات عمليات الدعم الإداري.

مميزات منصة بحر

جميع الأشخاص المستقلين في منصة بحر موثقين من خلال ابشر. توفر إمكانية الدفع اونلاين عن طريق بطاقات فيزا وماستر كارد. تتيح إمكانية تقسيم مشروعك إلى مراحل متعددة. تقوم بتحويل رصيدك في منصة بحر مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بك. تقوم بإرسال التنبيهات لك عند إضافة مشاريع مناسبة لك. تتيح لك إمكانية الحصول على عروض تنافسية لمشروعك في وقت قصير.

طريقة التسجيل في منصة بحر

يمكن التسجيل في منصة بحر من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة لمن يرغب في الانضمام للعمل على منصة بحر، حيث يتيح صندوق الموارد البشرية العمل على المنصة لكافة المستقلين والراغبين في العمل الحر من خلال اتباع الخطوات التالية: