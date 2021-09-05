التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول علي إعانات شهرية ودعم مادي

تقدم مؤسسة الوليد الخيرية بالمملكة العربية السعودية العديد من طرق الدعم لجميع المواطنين السعوديين، حيث تقدم المؤسسة أفضل الطرق والوسائل الداعمة، وذلك بتقديم مساعدات هامة، وذلك بعد التواصل مع مؤسسة الوليد الخيرية، فقد تقدم المؤسسة المساعدات للمحتاجين من المواطنين، كما توفر الكثير من الخدمات والمشاريع لمساعدة الشباب بالسعودية وتوفير لهم فرص عمل، مما أصبحت تلك المؤسسة من أهم ما يبحث عنه المواطنين بالمملكة والراغبين في الحصول علي تلك المساعدات والإعانات، فقد يتم التقديم إلكترونياً من خلال موقع التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عبر الانترنت.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مثلها كمثل أي مؤسسة أو مشروع خيري تتطلب شروط وضوابط محددة من أجل السجيل بها والحصول علي المساعدات المقدمة منها، حيث تطلب المؤسسة عدة ضوابط يلزم تواجدها عند التسجيل، فقد تحرص المؤسسة علي اختيار الفئة التي تستحق المعونة بالفعل والتي تعتبر الأكثر استحقاقاً وتوفير لهم حياة كريمة، فالشروط التي تطلبها المؤسسة كالأتي:

يلزم أن لا يتخطى الراتب الشهري لرب الأسرة 3000 ريال سعودي. عند التقديم للحصول علي سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يلزم أن لا يكون لديه سيارة ولا يمتلك عقارات تابعة له. عند الحصول علي وحدة سكنية أو سيارة من مؤسسة الوليد يجب التعقد بعدم بيعها أو تأجيرها، بل يتم الحصول عليهم بغرض السكن أو العمل.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أجل الحصول علي الدعم

تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عدة طرق للدعم، حيث تدعم المواطنين اللذين لا يمتلكون وحدة سكنية أو عقار بسكن، وأيضاً يمكن أن تدعم الأشخاص اللذين ليس لديهم عمل بسيارة مجانية، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة وتوفير لهم حياة كريمة، حيث يتم التسجيل بالموقع بالخطوات الآتية: