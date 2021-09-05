التسجيل والقبول في رياض الأطفال والمستندات المطلوبة في المملكة وما هو سن القبول

كما قامت الحكومة في المملكة المتمثلة في وزارة التعليم بالإعلان عن موعد بدء التسجيل الأطفال للقبول في الروضة للعام 1443، على أنّ يكون ذلك يوم الأربعاء 25 شعبان هـ الموافق السابع من شهر أبريل للعام 2021 ويستمر التقديم حتَّى نهاية شهر أغسطس.

المستندات المطلوبة لرياض الأطفال “نظام نور”

و لكي يتم تسجيل رياض الأطفال لابد من توافر بعض الاوراق الهامة حتي يتثنى لك التسجيل في نظام نور وهذا بعد أن تكون أخذت في الاعتبار الشروط السابقة وايضا أعمار القبول في رياض الاطفال وايضا موعد تسجيل رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد، وبعد هذا يجب توافر بعض المستندات الهامة لإتمام التسجيل في روضات الاطفال الحكومية والأوراق هي كما يلي: