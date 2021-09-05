نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة جرير توفر لك 30% عند شراء الجوالات أو الإلكترونيات بهذه الطريقة السهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت مكتبة جرير عرض خرافي لجميع المتواجدين على الأراضي المملكة العربية السعودية، ويوفر هذا العرض نحو 30% من الكاش الذي كان سوف ينفق لولا ظهوره، وتعد مكتبة جرير واحدة من أكبر وأهم الجهات التي تعمل في مجال بيع الإلكترونيات بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، ويمكن شراء العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة من جرير ومنها، الشاشات والجوالات والسماعات وأكثر من ذلك بكثير، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان بشرى سارة 15% خصم من جرير على آيفون 12 برو ماكس بهذه الطريقة.

تفاصيل عرض مكتبة جرير الذي يوفر 30% عن شراء الجوالات والالكترونيات

عرض مكتبة جرير عبارة عن 0% فائدة عن تقسيط أي منتج يتم شرائه وقيمته تتجاوز الـ2000 ريال سعودي.

وفيما يلي بعض المنتجات الذي سوف يوفر العرض 0% فوائد عن التقسيط:

آيفون 12 برو ماكس بمختلف مساحات الذاكرة الداخلية.

آيفون 12 برو.

وفي الوقت نفسه آيفون 12.

كذلك آيباد

وأيضا أجهزة ماك بوك لاب توب آبل

وغيرها الكثير من الأجهزة التي يمكن الإطلاع عليها من خلال زيادة متاجر أو موقع جرير إصدار المملكة العربية السعودية.

البطاقات البنكية المشمولة في عرض الـ0% فوائد عن التقسيط

البنك الأهلي السعودي

ساب

بنك الرياض

وفي الوقت نفسه، يوجد أيضًا بنك الجزيرة

البنك السعودي للاستثمار

العربي

مصرف الراجحي

موعد انتهاء عرض مكتبة جرير على تقسيط المنتجات بـ0% فوائد

سوف ينتهي العرض الجبار في 15 سبتمبر الجاري، مما يعني أن الفرصة مازالت متاحة أمام الجميع في المملكة العربية السعودية.

ملحوظة: العرض ساري على الأجهزة التابعة فقط لشركة آبل الأمريكية وفي حالة تجاوز القيمة الشرائية لـ2000 ريال.

وفي الوقت نفسه، يمكن تقسيط أي منتجات تحت الـ2000 ريال سعودي ولكن سوف تكون هناك فائدة.

كم مدة التقسيط بدون فوائد من مكتبة جرير على منتجات آبل

المدة المتاحة داخل العرض هي 12 شهرًا كاملين بدون فوائد، وهناك أيضا مدد أكبر للتقسيط لكن هناك فائدة ويمكن الاستعلام عن نسبة الفائدة من خلال الموقع التابعة للمكتبة.

وفي الوقت نفسه، سوف يتيح هذا العرض إمكانية أمام الكثيرين لإمتلاك أجهزة آبل الجبارة مرتفعة السعر نسبيًا.