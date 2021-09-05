نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الدفاع المدني 1443 هـ الآن رابط التقديم وكافة الشروط في المقال التالي
وظائف الدفاع المدني 1443 هـ ، الآن بعد الإعلان عنها من قبل الدفاع المدني السعودي. حيث يبحث الكثيرون الآن بالمملكة العربية السعودية عن الإعلان الخاص بالدفاع المدني السعودي. بعدما انتشر عبر الصفحة الرسمية للمملكة العربية السعودية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للدفاع المدني. عن طلب توظيف برتبة جندي في الدفاع المدني السعودي للعام 1443 هجريا.وقد تداول الكثيرون من الشباب بالمملكة خبر وشروط التقديم، والذي بدأ من اليوم ومستمر لعدة أيام فقط. حيث يتم التقديم الإلكتروني وبعدها يتم تحديد موعد من أجل الدورات التدريبية الخاصة بمديرية الدفاع المدني. والتي هي الأساس في الالتحاق بالوظيفة بعد الانتهاء بنجاح من الدورات التدريبية.
رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443
يمكن الآن التسجيل الإلكتروني في وظائف الدفاع المدني السعودي ، لهذا العام 2021 ميلاديا، 1443 هجريا. وذلك من خلال رابط التقديم الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية.وذلك من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. وتسجيل رمز التحقق الموجود بالصفحة. وذلك لتسجيل الدخول على صفحة الوظائف. والالتحاق بالدورة التدريبية إذا تحققت فيك الشروط التالية.
شروط التقديم في وظيفة جندي بالدفاع المدني السعودي
من أجل الالتحاق بالوظائف الجديدة المقدمة من وزارة الداخلية ،المديرية العامة للدفاع المدني. يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية في المتقدمين . وذلك للحصول على وظيفة جندي بالدفاع المدني. وتتلخص الشروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون لائق طبيا من أجل العمل بالدفاع المدني السعودي.
- عمر المتقدم يكون أكثر من 18 عاما، ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يتعارض عمل المتقدم الأساسي مع عمله التطوعي في الدفاع المدني السعودي
- يجب على المتطوع الحضور والالتزام بالدورات التدريبية التي تقيمها الدفاع المدني من أجل الوظائف المختلفة بها.
- الاستجابة بأسرع وقت ممكن للعمل بالدفاع المدني، والتقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة للموظف.
- التطوع للوظيفة لمدة لاتقل عن سنة، ومن الممكن أن تجدد بحسب رغبة المتطوع
- الحفاظ على العهدة المقدمة للمتطوع من ملابس وأدوات وعدد وغيرها واستخدامها في الغرض المخصص لها فقط.
- إخطار مديرية الدفاع المدني عن أي تغيير يحدث طوال العام في العنوان أو الوظيفة الخاصة بالمتطوع.
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