عضويه التميز من الراجحي والتي تمنحك مزايا مختلفه وفريده تميزك عن باقي العملاء

عضويه التميز من الراجحي تعتبر من اهم الخدمات الحديثة التي اطلقها المصرف لجميع أبناءة السعوديين. كما اعلن عن الخدمة عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف حديثا أيضا عن عده عروض وخدمات حديثه مثل عروض الراجحي والمجدوعي علي هيونداي في الشهر الحالي ومعرفه شروط العروض. كما تم الإعلان أيضا عن البطاقة الرقمية كاش باك الجديدة من الراجحي والاستمتاع بالمزايا الفريدة التي تقدمها. والآن سوف نقوم بشرح الخدمة الجديدة بالتفصيل كما اعلن عنها المصرف ومعرفه اهم المميزات الفريدة التي يحصل عليها العملاء. والشروط اللازمة وكيفيه الحصول علي العضوية الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

عضويه التميز من الراجحي

اعلن المصرف عن العضوية والتي تقدم لجميع العملاء المتميزين والتي صممت خصيصا أيضا لتلبيه كافه احتياجاتهم المصرفية. والتي تهدف إلي تقديم اعلي مستويات الخدمات المصرفية المتكاملة والاستفادة من الخدمات عالميه المستوي مع أمكانية التواصل مع المصرف. كما وضع المصرف جميع خبرته السابقة والموظفين الأكفاء تحت تصرفكم وعلي مدار الساعة.

مميزات حساب التميز

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المميزات التي تلبي احتياجاتكم وطموحاتكم والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية:

الإعفاء من رسوم أي عمليه مصرفيه عند تنفيذها عبر قنوات المصرف الإلكترونية.

الاستقبال في صالات التميز في فروع المصرف المنتشرة بالمملكة.

خصومات 50% علي رسوم العمليات المصرفية عند تنفيذها من الفروع.

حصول العميل علي بطاقات المرابحة الائتمانية بالإضافة إلي ذلك طلب 5 بطاقات أضافية للعائله.

الحصول علي بطاقه مدي البلاتينية.

عروض وتخفيضات مميزه ومثيره.

هاتف مصرفي مخصص لعملاء التميز وهما 920005544 أو رقم 8001248880.

حد التحويل اليومي عن طريق القنوات 300000 ريال أو 100000 ريال عن طريق الصراف الألي.

إيداع نقدي يصل إلي 200000 ريال في أجهزة الصراف الألي.

كيفيه الحصول علي عضويه التميز

كما اعلن مصرف الراجحي عن كيفيه الحصول علي عضويه التميز ولكن أولا يجب توافر كلا من:

حساب جديد بمبلغ لا يقل عن 250000 ريال.

أو الحفاظ علي متوسط ارصده لا يقل عن 100000 ريال لأخر 6 شهور.

كما يمكن أيضا تحويل راتب لا يقل عن 20000 ريال.

بعد الانتهاء من هذه المتطلبات يجب عليكم اتباع الأتي للحصول علي عضويه التميز من الراجحي: