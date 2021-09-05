نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الإقامة الحرة في الإمارات و كيفية الحصول على الفيزا الحرة للإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الاقامة الحرة في الإمارات ،تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة هي واحدة من أبرز دول الخليج استقطاباً للعديد من الأجانب سواء من العالم العربي أو من مختلف دول العالم، حيث يعيش فيها الكثير من الجنسيات الأجنبية وأكبر الجاليات الأجنبية التي تعيش هناك هم الهنود الذين يصل تعدادهم إلى نحو 2 مليون هندي، يليهم الباكستانيون الذين يصل تعدادهم إلى نحو مليون باكستاني تقريباً، وتوجد أنواع مختلفة من الإقامة في الإمارات، فهناك الإقامة طويلة المدى التي يمكن أن تصل إلى نحو 10 سنوات أو أذن دخول أو الحرة وهى الأكثر انتشاراً في دول الخليج، ومن خلال موسوعة يمكنك الإطلاع على مميزات الإقامة الحرة بجانب طرق الحصول على الفيزا الخاصة بها وأسعارها.

يتعين على كل من يرغب بالسكن أو العمل أو الدراسة في الأمارات الاطلاع على كيفية الحصول على اقامة في الأمارات، ومن أنواعها: تأشيرة العمل في الأمارات، وكفالة الشركات، وتأشيرة عمل الزوجين، وتأشيرة مستثمر في الأمارات، وتأشيرة رجال الأعمال، وتأشيرة العمل الحر الإمارات، إذ تختلف شروط الاقامة في الإمارات 2019 تبعاً لنوعها ومدتها.

تعريف الاقامة الحرة في الإمارات

قبل التحدث عن إجراءات الحصول على الفيزا الحرة للإمارات علينا أولاً أن نعرف ماهي الفيزا الحرة من خلال الآتي:

يمكن تسميتها بالتأشيرة الحرة، وهى مرخصة قانونياً يحصل عليها المسافر من أجل العمل أو الهجرة في الدولة التي يريد السفر إليها. من مميزات تلك التأشيرة أنها لا تفرض على حاملها العمل في مجال محدد أو وظيفة محددة، لذا فالأمر مفتوح له في العمل في أي مجال.

الحصول على التأشيرة الحرة أيضاً يعنى أنه لا يستلزم العمل مع كفيل واحد، ومن مميزات التأشيرة أو الفيزا المفتوحة أنها طوال مدتها يمكن لحاملها أن ينتقل من مهنة إلى أخرى، في حالة انتهاء مدة التأشيرة، يمكن لحاملها أن يقوم بتجديدها عبر العديد من الوسائل من أبرزهم أن يحصل على عقد عمل محدد يعطيه مدة إضافية تمكنه من زيادة مدة صلاحية التأشيرة. تنتشر الفيزا الحرة أو التأشيرة في العديد من البلدان الأخرى في الخليج العربي بجانب الإمارات مثل السعودية والكويت وسلطنة عمان.

يجب قبل الحصول عليها اجتياز الفحوصات الطبية هناك للتأكد من أنك لا تحمل أي مرض معدي. الفرق بينها وبين الفيزا الغير الحرة أن الغير حرة تتطلب العمل مع كفيل واحد فقط.

كيفية الحصول على الفيزا الحرة للإمارات

هناك العديد من الطرق التي يمكنك الحصول على التأشيرة الحرة في الإمارات، وذلك من خلال ما يلي:

عبر مكاتب الهجرة. من خلال السماسرة الموجودين في مختلف أنحاء الإمارات. عبر أفراد عائلة مقيمين في الشارقة مثلاُ أو دبي. عبر الوسطاء المتخصصين في بيع الفيزا بمقابل مادي.

و لتجنب التعرض للنصب والاحتيال من قبل السماسرة، يجب أن تكون الوظيفة التي ستعمل بها هناك مرفق بها خطاب صادر وزارة الموارد البشرية في الإمارات.

أسعار الإقامة الحرة في الإمارات

تختلف أسعار الاقامة الحرة في الإمارات وفقاً لعدد من العوامل وهم عدد الوسطاء الذين ستحصل منهم على التأشيرة إلى جانب مدة صلاحيتها نفسها وأسعارها في الإمارات كالتالي:

إذا كانت مدة الفيزا تمتد ما بين 6 أشهر إلى سنة، فسعر التأشيرة يصل إلى نحو 1300 دولار تقريباً أي 4000 درهم إمارتي.

بالنسبة لسعر التأشيرة بالعملات المحلية في الدول العربية، فمتوسط سعرها في مصر ما بين 20 ألف و 25 ألف جنيه مصري.

متوسط سعر التأشيرة في تونس: ما بين 3000 و 4000 دينار تونسي.

متوسط سعر التأشيرة في المغرب: ما بين 13000 و 15000 درهم مغربي.

يصل سعر الفيزا في الأردن إلى حوالي 1000 دينار.

يصل سعر الفيزا في الجزائر إلى حوالي 160000 دينار جزائري.

متوسط سعر التأشيرة في ليبيا: ما بين 1800 و 2000 دينار ليبي.

الجدير بذكر انه يوجد طريقة اخري للتواجد في الأمارات بشكل قانوني، حيث في مقال سابق شرحا طريقة وشروط تحويل الفيزا السياحية إلى اقامة في الإمارات التي يقتنيها الكثير من الأشخاص سنويا.