نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربح عن طريق البطاقات الائتمانية من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض لعملاؤه عبر موقعه الإلكتروني عروض مضاعفة الربح علي استخدام بطاقات ماستركارد في المشتريات والمصروفات المحلية بالمملكة والدولية خارجها ومن خلال المشتريات الأون لاين ، حيث يمكن للعملاء المستخدمين لعرض الربح عن طريق البطاقات الائتمانية من بنك الرياض ، الحصول علي جوائز تصل إلي 2 مليون ريال سعودي ، والفرصة متاحة لعدد 51 عميل لدي بنك الرياض ، ويتم توزيع الجوائز علي فئات ، مليون ريال سعودي لفائز واحد ، وعشرون ألف ريال لعدد خمسون فائزاً ، وذلك علي أن يتم السحب علي تلك الجوائز في تاريخ الثامن عشر من يوليو 2021 لعدد خمس وعشرون فائزاً بقيمة عشرون ألف ريال لكل منهم ، ويتم السحب الثاني يوم التاسع عشر من أغسطس لعدد خمس وعشرون فائزاً بقيمة عشرون ألف ريال لكل منهم ، وتكون المرحلة الأخيرة لفائز واحد فقط وهو الرقم واحد وخمسون بقيمة مليون ريال سعودي ، ويقدم بنك الرياض مجموعة جديدة من العروض التمويلية للسيدات.

الربح عن طريق البطاقات الائتمانية من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض بصورة دائمة كثير من العروض الترويجية والربحية لتنشيط التعاملات المالية وتحفيز عملاؤه وتمييزهم عن باقي عملاء البنوك الأخري بالمملكة ، ويمكن الحصول علي عرض الربح عن طريق بطاقات بنك الرياض الائتمانية ، زيادة فرصة الدخول علي السحب بالطريقة الآتية :

لعمليات الشراء المحلية : عند استخدام بطاقة مدي يحصل العميل علي فرصة سحب واحدة ، وعند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو الائتمان يحصل العميل علي فرصتين.

ولعمليات الشراء أونلاين :عند استخدام بطاقة مدي يحصل العميل علي فرصتين للسحب ، وعند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو الائتمان يحصل العميل علي أربعة فرص.

أما عمليات الشراء الدولية : عند استخدام بطاقة مدي يحصل العميل علي أربعة فرص للسحب ، وعند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو الائتمان يحصل العميل علي ثماني فرص.

كما يقدم بنك الرياض بطاقة وورلد ماستركارد الائتمانية و بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية بنك الرياض ، و فيزا سيغنتشر الائتمانية من بنك الرياض تمنحك الإعفاء من هامش الربح السنوي علي مشترياتك باستخدام أي من بطاقات بنك الرياض السعودي.

اشتراطات الحصول علي العروض والاشتراك في السحب

يشترط بنك الرياض توافر بعض الضوابط للحصول علي العرض ، باستخدام البطاقات الائتمانية بنك الرياض ، والتي نتعرف عليها معاً من عروض البطاقات الائتمانية كالآتي :

تسري حملة السحب لمدة شهرين حتي تاريخ السابع عشر من أغسطس 2021 بداية من 18 يونيو 2021 .

يتم السحب تحت إشراف من الغرفة التجارية علي مرحلتين الأول في 19 يوليو والثاني في 18 أغسطس.

كافة العملاء لدي البنك مدرجون تلقائياً في عملية السحب.

قيمة الجائزة الكبري 2 مليون ريال سعودي لفائز واحد.

يفوز بقيمة عشرون ألف ريال عدد 50 فائز لكل منهم.

يستقبل الفائزون رسائل نصية بعد إيداع المبلغ.

ينشر أسماء الفائزين علي موقع بنك الرياض بعد أسبوعين من الإيداع.

موظفو البنك غير مؤهلين للاشتراك في الحملة.

يحق للبنك استبعاد المخل بأي من شروط المسابقة في أي مرحلة ويستبدل بآخر طبقاً لشروط وزارة التجارة.

يجب علي الرابح توقيع المستندات القانونية لاستلام الجائزة.

يستبعد أي عمل يقدم معلومات خاطئة للبنك بخصوص المسابقة.

لا بد من تقديم هوية أو إقامة أو جواز سفر ساري لعدم الإخلال بشروط المسابقة.

تودع مبالغ المسابقة بحسابات الفائزين بعد أسبوعين من السحب.

يوقع العميل إقرار باعتداده بسجلات البنك كمستندات رسمية أمام المحاكم ولجان الحكومة.

يتم الأخذ بالنص العربي في حال الاختلاف بينه وبين النص الانجليزي.

يعطي المتسابق إقرار بأحقية البنك في استخدام صورته في الحملات الإعلانية بشأن المنتج.

أخيراً يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام.

وهذه الشروط تسري علي معظم البطاقات الائتمانية من بنك الرياض ومميزات تحويل مشترياتك باستخدام أي من بطاقات بنك الرياض حسنة الربح.