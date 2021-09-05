نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل ملكية السيارة في المملكة وشروط ورسوم نقل الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية كان في الماضي من احد الأمور التي تحتاج وقت ومجهود وكانت غالبا ما تتم عبر معارض السيارات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث كان في الماضي يقوم صاحب السيارة الأصلي والمشتري الجديد للسيارة بالذهاب إلى أي من معارض السيارات، ويقوم صاحب المعرض بعمل مبايعة (نقل ملكية) من صاحب السيارة الأصلي إليك.

ولكن الآن اصبح الأمر في غاية السهولة واليسر بعد فترة التطور التكنولوجي الذي تنتعش به المملكة الآن وعصر الانفتاح على العالم ومواكبه كل حديث في كل القطاعات حيث اصبح الآن من السهل الاستعلام عن مخالفات ساهر ولكن الكثير يجهل أن نقل ملكية السيارة في السعودية بطريقة الفوري الجديدة لها شروط محدده كما يجهل الكثير أيضا رسوم نقل الملكية، وفي النهاية يقوم معقب المعرض بأخذ الأوراق وإيصالها المرور مع أخذ مبلغ مالي حسب الاتفاق بينكم. في هذه الحالة من الأفضل والأمن أن تكون السيارة متواجدة داخل المعرض حتى إتمام المعاملة ونقل ملكيتها إليك، مع العلم أنه غالبا ما يتم أنجاز مهمة النقل في خلال يوم أو يومين على الأكثر.

نقل ملكية السيارة في المملكة

وبعد تطور بعض التقنيات التي تعمل عليها الحكومة السعودية اصبح أمر نقل ملكية السيارة في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية يكون بشكل فوري ويكون ذلك عبر بعض معارض السيارات والتي تكون معتمدة بشكل قانوني من الحكومة السعودية، ويكون هناك ثلاث أشخاص: البائع والمشتري وموظف المعرض، هنا يجب أن يكون المعرض مشتركا في خدمة تم المرورية لإتمام عمليات نقل الملكية.

بعدها يستلم البائع نسخة من ورقة المبايعة موقعة من الطرفين، أما المشتري فيستلم (أوراق نقل الملكية) لاستلام استمارة السيارة الجديدة التي تكون ببياناته، ومن الممكن أن يستلم البائع المبلغ ويستلم المشتري السيارة وقت المبايعة إذا كان تحويل المبلغ تم عبر الصراف إلى حساب المشتري، أما إذا كان التحويل عبر شيك عادي (غير مصدق)، هنا يجب الانتباه إلى وجوب إبقاء السيارة داخل المعرض حتى التأكد من الشيك.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة

تضع المرور في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والاجرءات التي يجب أن يتبعها كل من يقوم بيع سيارته أو يقوم بشراء سيارة جديدة أو مستعملة، فمن خلال هذه الاجراءات يتم حفظ الحقوق للطرفين، ومن اهم هذه الاجراءات التي يجب أن يتبعها كل من يرغب في نقل ملكية السيارة هي كالتالي :

التأكد من البيِانات والأوراق المطلوبة.

الذهاب إلى هيِئة المرور لدفع التأمين والمخالفات السابقة.

توثيق عقد البيعِ في الجهات المختصة.

دفع رسوِم الخدمة.

أحضار الأوراق الثبوتية اللازمة.

استلاِم أوراق السيارة واللوحات الجديدة.

شروط نقل ملكية السيارة

قبل البدء بنقل ملكية السيارة يجب أن تتوفر الشروط التالية:

يجب أن تكون السيارة مفحوصة بالفحص الدوري. عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على السيارة وعلى المشتري والبائع. يجب أن يكون تأمين السيارة ساري. الإقامة والاستمارة ساريتان الصلاحية. رخصة قيادة سارية الصلاحية.

مع ملاحظة أن شروط نقل ملكية السيارة للأجانب لا تختلف عن شروطه للمواطنين.

رسوم نقل ملكية سيارة

وكما اشرنا في السابق أن البعض يجهل قيمه الرسوم التي تم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمرور، حيث أوضحت الإدارة أن تكلفة نقل ملكية سيارة من شخص لآخر بمبلغ 150 ريال إذا كانت السيارة خاصة أو نقل خاص أو حافلة صغيرة أو دراجة آلية، أما سيارة الأجرة والنقل العام والحافلات العامة وسيارات الأشغال العامة فرسومها محددة ب 300 ريال، وإذا كانت السيارة جديدة فرسوم اللوحات هي 100 ريال، والرسوم بالتفاصيل هي:

رسوم نقل ملكية المركبة برخصة سير خاصة 150 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير نقل خاص 150 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير حافلة صغيرة 150 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير سيارة أجرة 300 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير نقل عام 300 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير حافلة عامة 300 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير دراجة آلية 150 ريال.

رسوم نقل ملكية مركبة ذات رخصة سير مركبة أشغال عامة 150 ريال.

أيضا لا يمكن نقل ملكية السيارة في الحالات التالية:

لا يمكن نقل ملكية السيارة في السعودية والاستمارة منتهية. لا يمكن نقل ملكية السيارة في السعودية بدون رخصة قيادة فعالة. لا يمكن نقل ملكية السيارة في السعودية والإقامة منتهية.

الجدير بذكر أن الحكومة السعودية تعمل جاهده على توفير كافة سبل الراحة والأمن للمواطن والمقيم المغترب حيث يمكن الآن على سبيل المثال الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، كما قامت بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري.