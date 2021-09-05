طريقة التسجيل في منصة ريف لدعم ربات البيوت والأسر المنتجة ومعرفة شروط التسجيل

تسجيل دخول الدعم الريفي، حيث يقوم الكثيرون بالبحث عن رابط التسجيل وكيفية تسجيل الدخول في برنامج ريف الخاص بالأسر المنتجة وربات البيوت التي توجد في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا البرنامج من البرامج التي تقوم بدعم المزارعين الصغار لكي يتم تحسين المستوى الاقتصادي الخاص بهم، وتنمية القدرات التي يمتلكها حتى يتم استغلال الموارد المتاحة، وفيما يلي سوف نتطرق إلى التعرف على المزيد من التفاصيل.

طريقة التسجيل دخول الدعم الريفي

قد أصبحت المعاملات والاستعلامات تتم عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني، حيث أصبح من الممكن أن يقوم أي شخص من الانتهاء من أي خدمة في أي وقت عن طريق الإنترنت، حيث يعتبر التسجيل في دعم الريف من أهم المنصات الإلكترونية حيث يسعى الأشخاص ذوي الدخل المحدود في التسجيل فيها، وفيما يلي سوف نتعرف على طرق التسجيل من خلال النقاط التالية.

عليك أولاً أن تقوم بالدخول إلى رابط منصة ريف.

ثم يمكنك أن تقوم بالضغط على التسجيل كأسر منتجة والتي توجد في أعلى الصفحة.

بعد ذلك تستطيع أن تقوم بالضغط على سجل الآن، ثم قم بالنقر على سجل التي تتواجد في الصفحة من الأسفل.

ينبغي على الشخص المتقدم أن يقوم بتقديم كافة البيانات المطلوبة حتي تتم عملية التسجيل.

لابد أن نتعرف على البيانات المطلوبة أيضا وهي عليك أن تقوم بإدخال الاسم رباعي ورقم السجل المدني، من ثم تقوم بإدخال الجنسية وتحديد النوع سواء كان ذكراً أو أنثى.

عليك بتحديد العمر باستخدام الأرقام والحالة الاجتماعية، عليك أيضاً أن تقوم بإدخال الحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد والحالة الصحية.

من ضمن البيانات المطلوبة كذلك رقم الهاتف وعدد أفراد الأسر، ثم تقوم بتحديد نوع السكن وعليك أن ترفق كارت العائلة والهوية الوطنية.

عليك أن تقوم بكتابة نبذة حول المشروع.

عليك أن تقوم بإدخال جميع البيانات التي يوجد أمامها خانات فارغة تم تخصيصها لكتابة البيانات المطلوبة بداخلها، حتى تنتهي من إدخال جميعها سوف تتلقى رسالة نصية محتواها عبارة عن رمز تحقيق.

بعد أن تنتهى من إتمام كافة الخطوات السابقة عليك أن تقوم بتسجيل الدخول عن طريق رقم الحساب البنكي وبذلك يكون قد تم تفعيل الحساب آلياً.

شروط التسجيل في دعم ريف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل العمر عن 21 عام.

أن يكون لدية حساب بنكي ساري.

ألا يتجاوز دخله الشهري 6000 ألاف ريال سعودي.

تسجيل دعم ريف لربات البيوت 1443

يقدم دعم ريف العديد من الخدمات للمواطنين، فقد أطلق خدماته لربات البيوت لمساعدتهم في الحياة المعيشية، وتحسين مستواهم المادي في ظل الظروف الراهنة، فقد عملت تلك المنصة الإلكترونية على استبعاد تفكير ربات البيوت ونزولهم للعمل في المدن، بل قدمت لهم عدة حلول تساعدهم في القضاء على البطالة، وصرف دعم مادي لهم يصرف عامة يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري، حيث أتاحت المنصة عدة خطوات للاستعلام والتسجيل في المنصة، يمكنكم الإطلاع عليها أعلى المقال.