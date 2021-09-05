نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 شروط الحصول على الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف لربات البيوت هو أحد البرامج التي قامت وزارة الزراعة السعودية بإطلاقها لدعم ومساعدة ربات البيوت والأسر المنتجة والعاطلين وصغار المزارعين على العمل وتنمية القطاع الزراعي وعدم التخلى عن البقاء في الريف والذهاب إلى المدن من خلال تقديم المساعدات المادية والخدمات التي تساعدهم على الإستقرار والبقاء والعمل وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بدعم ريف لربات البيوت كالتالي.

ما هو دعم ريف

يعتبر دعم ريف هو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الزراعة والمياه السعودية وذلك لدعم الأسر الريفية بالكثير من المساعدات المادية والخدمات وذلك لمساعدتهم على الاستقرار وتحسين معيشتهم ومدهم بكافة وسائل الدعم للبقاء في الريف وعدم النزوح إلى المدن وتنمية العمل الزراعي وزيادة كفاءة الإنتاج، للمساهمة في القضاء على البطالة وتشجيع الأفراد على العمل، كما يساهم أيضا دعم ريف في مساعدة الأسر المنتجة وتشجيع صغار المزارعين على العمل والتطوير الزراعي، كما يتمثل في كونه ساند لربات البيوت.

طريقة التسجيل في دعم ريف

أعلنت وزارة الزراعة والمياه السعودية عن فتح باب التسجيل في دعم ريف والذي من خلاله يتم تقديم الكثير من المساعدات والخدمات من أجل النهوض بمستوى المعيشة للأسر الزراعية والريفية ومساعدة سكان الريف على البقاء وعدم التفكير في ترك الريف والانتقال إلى المدن والعمل على تنمية الفكر الزراعي وذلك للقضاء على البطالة وإليكم تفاصيل تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة على النحو التالي:

التوجه إلى منصة ريف.

النقر على أيقونة إنشاء حساب.

يتعين على الشخص إدخال كافة البيانات المتمثلة في رقم التعريف وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

سيتم إرسال رسالة تحتوى على كود التحقق.

بمجرد الانتهاء من كتابة كود التحقق سوف يتم التسجيل.

ملاحظة يتعين على كل شخص مستحق للدعم أن يحصل على صورة من الوكالة ويشترط أن تكون مفعلة، مع توفير شهادة التوثيق ورقم الآيبان عند التقديم.

متى ينزل دعم ريف

يبحث دائما المستفيدين من برنامج دعم ريف عن موعد نزول الدعم وهو بداية كل شهر ميلادي وتحديداً من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من الشهر ذاته.

الشروط المطلوبة للتسجيل في دعم ريف

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتمكن من التسجيل في دعم ريف وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

ألا يقل عمر الشخص الذي يرغب في التقديم عن 21 عاماً.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم ريف سعودي الجنسية.

عدم تلقي الشخص المتقدم مساعدات مادية من أكثر من ثلاثة أطراف.

يتعين على المتقدم تقديم ما يثبت صحة الشروط المذكورة.

ألا يزيد دخل الشخص المتقدم عن 6 ألاف ريال سعودي.

القطاعات المستهدفة للحصول على دعم ريف

المزارعون الذين يقومون بزراعة البن العربي والورود.

الأسر التي تقوم بإنتاج المحاصيل البعلية مثل السمسم والذرة الرفيعة.

الأسر التي تقوم بإنتاج الفواكه مثل العنب والتين.

المتخصصون في تربية النحل من أجل زيادة إنتاج العسل.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

حددت وزارة الزراعة والمياه السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لاستحقاق دعم ريف للاسر المنتجة ودعم ريف للعاطلين ونتناول معكم تلك الشروط على النحو التالي:

يتعين على الشخص المتقدم استخراج وثيقة العمل الحر.

لا يجوز للشخص المتقدم العمل في أحد القطاعات السعودية سواء العامة أو الخاصة.

أن يكون الأفراد الذين يرغبون في التقديم سعوديين الجنسية.

يجب أن يمتلك الشخص المتقدم حساب بنكي بإسمه وأن يكون نشط على منصة ريف الإلكترونية.

أن يكون المتقدم عاملاً بأحد المهن الزراعية التي يدعمها برنامج دعم ريف.

ختاماً نكون قد ذكرنا لكم كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج دعم ريف لربات البيوت والشروط الواجب توافرها لاستحقاق دعم ريف وطريقة التسجيل كما نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض كافة التفاصيل المطلوبة