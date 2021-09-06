نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن انتهاء إقامة أو صلاحية إقامة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بشكل إلكتروني. كما تتيح خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة لأصحاب العمل والمقيمين من الاستفسار عن صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة من خلال منصة أبشر الالكترونية. سنتناول في مقالنا التالي عن كيفية الاستعلام عن انتهاء الإقامة تابع معنا.

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة باتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى منصة أبشر الالكترونية.

اختر خانة أبشر الأفراد.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

اختر قائمة خدماتي ثم استعلامات إلكترونية.

انقر على أيقونة الجوازات.

بعدها اضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

سيتم الانتقال إلى صفحة لإدخال البيانات المطلوبة ثم يتم الحصول على المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى أبشر

لتتمكن من الاستعلام من صلاحية إقامتك دون الخول إلى منصة أبشر قم باتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

من واجهة الصفحة الرئيسية قم باختيار قائمة الخدمات الالكترونية.

اختر بوابة الأفراد.

اضغط على خيار مستخدم جديد.

أدخل رقم الإقامة في المكان المخصص.

حدد تاريخ الاستعلام.

أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على أيقونة التالي.

ثم ستظهر بعدها صفحة البيانات الخاصة برقم الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

للاستعلام عن صلاحية إقامة مقيم أو وافد يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الالكترونية.

سجل الدخول بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

اكتب كلمة المرور ومن ثم كتابة رمز التحقق.

اختر خدمة الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالمقيم من خلال استخدام رقم الإقامة، أو عبر استخدام رقم الحدود.

ادخل رقم الإقامة ثم أدخل رمز التحقق.

ستظهر بعد ذلك صلاحية الإقامة التي قمت بالاستعلام عنها.

وفي حالة الاستعلام برقم الحدود، قم بإدخال رقم الحدود ورمز التحقق لمعرفة صلاحية الإقامة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة برقم الهوية

للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية يمكن ذلك من خلال منصة أبشر الالكترونية وباتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

انقر على أيقونة الأحوال المدنية.

املأ البيانات المطلوبة

قم باختيار التاريخ سواء ميلادي أو هجري.

اكتب تاريخ الميلاد.

قم بكتابة الرمز المرئي.

اضغط على تحقق وستظهر المعلومات المطلوبة.

بالختام نكون قد تعرفنا على طرق الاستعلام عن صلاحية الإقامة أو انتهاء الإقامة. تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم التأخر عن تجديد الإقامة لأن ذلك يعرض صاحبها للعقوبات القانونية والغرامات.