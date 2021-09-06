نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل بمنصة دروب والتسجيل على الدورات التدريبية المجانية وربطها بموقع طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة دروب الالكترونية واحدة من أفضل منصات التدريب في المملكة العربية السعودية حيث تعمل على تدريب الكوادر لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم. كما تقدم دورات تدريبية في مختلف المجالات وتمنح المتدرب شهادات في نهاية كل دورة تدريب. لنتعرف على منصة دروب وعلى كيفية التسجيل بهذه المنصة. بالإضافة إلى كيفية ربطها مع طاقات تابع معنا.

ما هو برنامج دروب إن

منصة إلكترونية تقدمها وزارة التنمية البشرية تهدف إلى تقديم دورات تدريبية مجانية للباحثين بمختلف المجالات. وذلك لإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل وتطوير مهاراتهم. علاوة على ذلك تقوم المنصة بالتعاون مع منصات تدريبية عالمية.

كيفية التسجيل في منصة دروب

للتسجيل في منصة دروب للأفراد يجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة دروب.

اضغط على أيقونة الأفراد

ثم اختر إنشاء حساب

قم بكتابة البريد الإلكتروني ورقم هاتفك مع كتابة كلمة مرور

املأ البيانات المطلوبة من تحديد المدينة ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ثم اضغط تأكيد

ستصلك رسالة تأكيد إلى بريدك الإلكتروني لتوثيق الحساب

اضغط على تعديل الملف الشخصي وأدخل المعلومات الشخصية المطلوبة

أخيرًا اضغط على أيقونة حفظ التغيرات.

كيفية ربط دروب مع طاقات

حتى تتمكن من ربط طاقات بحساب دروب تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة دروب.

اضغط على أيقونة مستخدم طاقات

ستظهر لك شاشة قم بملأ البيانات المطلوبة وسجل الدخول.

طريقة حل أسئلة دورات دروب

بالنسبة لحل أسئلة دورات دروب تتم بالخطوات التالية:

أولًا الانتهاء من حضور الدورة بشكل كامل.

ضع إشارة صح عند الإجابة الصحيحة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة إرسال.

بعد التحقق من الإجابات قم بالضغط على أيقونة إنهاء.

الدخول إلى الدورات التدريبية على منصة دروب

لتتمكن من التسجيل ف الدورات التدريبية التي تقدمها منصة دروب يجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى منصة دروب وتسجيل الدخول.

اختر قائمة الدورات الالكترونية

قم بالاطلاع على الدورة التي ترغب بالتسجيل بها.

اضغط على أيقونة تسجيل الآن.

ثم اضغط على أيقونة اذهب إلى الدورة.

هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن منصة دروب وكيفية التسجيل بها. كما تعرفنا على كيفية حل أسئلة الدورات وربطها بطاقات. تجدر الإشارة إلى أهمية هذه المنصة بالنسبة للباحثين والخرجين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.