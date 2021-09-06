سند محمد بن سلمان يحدد 12 فئة يمكنها الاستفادة من الدعم

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عمر شويل - جدة أعاد برنامج سند محمد بن سلمان التذكير بالفئات التي يسمح لها التسجيل في برنامج سند للحصول على دعم سند الزواج أو المبادرات الاجتماعية الأخرى وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يحتفي به العالم اليوم الاثنين 6 سبتمبر وهو مناسبة للتذكير بأهمية العمل الخيري وتقديم يد العون والمساعدة والدعم للفئات التي تحتاج إلى الرعاية سواء الدعم من الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني والعمل الخيري بوجه عام.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان ؟

هو مجموعة من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم دعم مادي لا يسترد وغير مشروط للعديد من الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية بهدف مساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها السعودية والتي نتج عنها ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %.

مبادرة سند الزواج

كانت أولى المبادرات التي تم الإعلان عنها في برنامج سند مبادرة سند الزواج حيث تم تقديم دعم مالي للمقبلين على الزواج من أبناء المملكة أو من تزوجوا خلال فترة قصيرة بهدف مساعدتهم على فتح بيت جديد وتكوين أسرة جديدة من خلال دفاعات مالية تمنح لهم مرة واحدة بشرط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وأن يكون الزواج الأول له.

الفئات المستفيدة من دعم برنامج سند

وقد شمل دعم برنامج سند العديد من الفئات الاجتماعية في كافة المناطق السعودية على النحو التالي:

أسر المرابطين – أي المشاركين في العمليات العسكرية على الحدود السعودية.

كبار السن .

الأسر المحتاجة والمتعففة.

الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون.

الجمعيات الخيرية.

المقبلون على الزواج.

مرضى السرطان.

الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية.

الأرامل والمطلقات.

السجناء.

ذوي الظروف الخاصة من الأيتام.

متطلبي الرعاية النسائية.

وقد استفاد من دعم برنامج سند أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة كما بلغ عدد الجمعيات الخيرية التي حصلت على الدعم في البرنامج أكثر من 70 جمعية في كافة مناطق المملكة.

يذكر أن التسجيل في برنامج سند تم تعليقه بشكل مؤقت فيما تتواصل عملية مراجعة ضوابط وشروط منح الدعم للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.