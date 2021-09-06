“ekhtibar.moe.gov.sa” رابط منصة أختبار تعزيز المهارات / وزارة التعليم تحدد جدول الاختبارات

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن الجدول الزمني أختباز تعزيز المهارات للصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول من المرحلة الثانوية، وتستهدف الوزارة من خلال هذه الاختبارات قياس مدى أستيعاب الطلاب للمناهج خاصة في المواد الرئيسة،عن الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي الماضي 1442 هجريي في المواد التالية، ” الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم، اللغة العربية” وأعلنت الوزارة أن الاختبارات سوف تكون إلكترونية على مدار 24 ساعة في اليوم، حتى تتيح للطلاب الفرصة لدخول المنصة، وأعلنت أن الاختبارات عبر رابط منصة الاختبارات المركزية والتي أنشأتها الوزارة مؤخراً لهذا الغرض، وفيما يلي كيفية الدخول على المنصة وإجراء الاختبارات بسهولة.

ما هو الهدف من إجراء أختبار تعزيز المهرات

قياس مدى تحصيل الطلاب وفهمهم للمواد التي درسوها في العام الماضي لتحديد جوانب القوة والضعف لدى كل طالب.

معرفة المعلم بمستوى الطلاب ومدى تميزهم في المواد الأساسية ونقاط الضعف لديهم للعمل عليها وتعزيزها.

وضع الخطط التعليمية بناءً على هذه الاختبارات وقياس المهارات والمعارف للطلاب في المواد الأساسية.

طريقة وألية تنفيذ أختبار تعزيز المهارات إلكترونياً

أعلنت إدارة تعليم عسير عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، عن ألية تنفيذ الاختبار للطلاب المسجلين على المنصة والطلاب المسجلين على منصات أخرى التابعين لمدارس التعليم الأهلي، وفيما يلي خطوات دخول الطلاب على المنصة وإجراء الاختبارات إلكترونياً.

طريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية

الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة الاختبارات المركزية ekhtibar.moe.gov.sa . من الصفحة الرئيسية أضغط على أيقونة أختبار على يمين الشاشة. أدخل على كلمة الاختبار المركزي. تسجيل الطالب على برنامج مايكروسوفت تيمز عن طريق البريد الإلكتروني للطالب. سوف يظهر لك رابط أداء الاختبار قم بالضغط عليه ليتيح لك الاختبار. في حال تعذر فتح الموقع يمكنك المحاولة على مدار 24 ساعة في نفس يوم الاختبار.

جدول أختبار تعزيز المهارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

منصة مدرستي التعليمية 1443

فيما يلي بعض الإحصائيات الهامة للعام الماضي التي توضح مدى أهمية منصة مدرستي في العملية التعليمية في المملكة.