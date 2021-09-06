أستلم 100,000 ريال أسرع تمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل بالتقسيط الميسر

أستلم مبلغ تمويل يصل إلى 100,000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة وطويلة المدى حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويمتاز التمويل بهامش ربح منافس عن طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو غيرها من التمويلات الميسرة من خلال شركة التيسير للتمويل بالمملكة ويتم التقديم للحصول على عرض تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى الشركة والتي تكون تابعة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة الآن.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل شركة التيسير

هناك الكثير من المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة التيسير في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو بدون موافقة الكفيل الغارم ولكن يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

رابط موقع شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية يحتاج دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

التمويل كذلك يطلب أن يبدأ عمر العميل المتقدم من واحد وعشرون عاماً ويصل حتى ستون عاماً لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ويصل مبلغ التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي.

يشترط كذلك توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتلك من أهم الشروط التمويلية التي تقدمها قرض التيسير في السعودية.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول من السعودية مع توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية لدى شركة التيسير للتمويل في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة التيسير ومنها الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي الجنسية وذلك بموافقة شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج شركة التيسير للتمويل بالمملكة

هناك العديد من المزايا التمويلية التي يوفرها تمويل شركة التيسير حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كما يمتاز بالجدولة المريحة للعملاء السعوديين فقط لا غير حتى فترة خمسة سنوات تقريباً بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل غارم ويصل إلى مائة ألف ريال سعودي بشروط ميسرة لذلك سوف نوضح للجميع كافة المزايا التمويلية كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة: