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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف reef للاسر المنتجة رابط وخطوات التسجيل في المقال التالي
في ظل ما تتخذه المملكة من إهتمام بالمنتجات الريفيه فقد اهتمت المملكة بدعم الريف ودعم المزارعين من قبل وزارة الزراعة وأنشأت لهم منصة دعم ريف لتقديم المعونة والنصيحة والدعم لهم، ويعتبر دعم ريف من أهم البرامج التي تتبع لوزارة الزراعة في المملكة بهدف رفع المستوى الاقتصادي للمزارعين وربات المنازل خاصة في المناطق الريفية المختلفة في أرجاء المملكة، والكثير من المواطنين يبحث عن كيفية التسجيل في دعم ريف، وتسعى المملكة العربية السعودية دائماً برفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير له حياة كريمة تليق به، ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفنى اقدم لكم رابط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف، وأهم الشروط التي يجب توافرها للقبول في الدعم .
دعم ريف reef للأسر المنتجة 1443 هـ:
من الجدير بالذكر حيث يقوم برنامج ريف بتقديم العديد من الخدمات للمواطن الريفي في المملكة العربية السعودية والتي أهمها توفير راتب شهري خاص به والذي يحسن المستوى المعيشي له، ولكن للحصول على الدعم هناك بعض الشروط التي يجب توافرها، ومن هذه الشروط:
- يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، حامل لبطاقة الإقامة السعودية صالحة الاستعمال.
- يجب أن لا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي.
- يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 21 سنة.
- ضرورة امتلاك وثيقة حكومية بالعمل الحر.
- ضرورة امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط.
- أن يكون المتقدم مستوفى الشروط الفنية والطبية.
- ان لا يكون المتقدم يملك وظيفة أخرى بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
رابط وخطوات التسجيل في دعم ريف reef 2021:
للتسجيل بدعم ريف عليك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع منصة ريف الإلكترونية.
- قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.
- قم بالنقر على خيار تسجيل.
- سوف تصل إليك رسالة من الموقع بها رمز التحقق قم بإدخال الرمز.
- الوصول إلى الصفحة الرئيسية التابعة للمنصة.
- من خلال الخيارات قم بالنقر على برنامج ريف.
- سوف تنتقل لصفحة البيانات، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك.
- قم بالوصول إلى موقع مزرعة.
- قم بالضغط على زر تقديم.
- سوف تظهر لك رسالة بنجاح عملية إرسال الطلب.
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