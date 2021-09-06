تقديم طلب الاعتراض في حساب المواطن والاعتراض على عدم الأهلية

تقديم طلب الاعتراض الذي أتاحه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منة وذلك بالاعتراض على مبلغ الدعم من الدفعة التي يستلمها كل شهر يوم 10 ميلادي لدعمه مادية وتحسين ظروف المعيشة، وقد تم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض المقدمة من المستفيدين المسجلين عبر منصته الإلكترونية، ويمكن للراغبين تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الدعم من خلال حساب البرنامج الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ولذلك برنامج حسابا المواطن من اهم برامج الدعم التي أطلقتها المملكة لمعيشة افضل للمواطن، غير انه أتيح برنامج حساب المواطن للمتقدمين ممن ظهرت نتيجة الأهلية الخاصة بهم غير مؤهل للدعم إمكانية الاعتراض على عدم الأهلية وتقديم الطلب، الذي يتم مراجعته من الجهات المسؤولة بالبرنامج ويمكن معرفة خطوات تحديث بيانات حساب المواطن الكتروانيا والبيانات المطلوب تحديثها وخطوات التسجيل.

خطوات تقديم طلب الاعتراض في حساب المواطن

الدخول على رابط منصة حساب المواطن الإلكترونية. تسجيل الدخول بإدخال بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم إدخال رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل الدخول. النقر على الخدمات الإلكترونية يعد ذلك النقر على دراسة الأهلية يظهر البرنامج بعرض الأسباب وراء عدم الأهلية. النقر على أيقونة تقديم الاعتراض بإدخال البيانات المطلوبة ثم مراجعة البيانات المدخلة ورفع الملفات والأوراق المطلوبة للخدمة يتم عرض رسالة بعد الانتهاء يتم من خلالها تأكيد تقديم الطلب بنجاح.

الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

الدخول على رابط منصة حساب المواطن. تسجيل الدخول بإدخال بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم إدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول يتم الإطلاع على أسباب عدم الأهلية. النقر على تقديم الاعتراض. يتم إرفاق الطلب بالمطلوب من الأوراق والمستندات والتي تقوم بدعم طلب الاعتراض. يتم مراجعة طلب الاعتراض من الجهات المسؤولة المقدم من المستفيد. في حالة قبول طلب الاعتراض المقدم،ستقوم الجهات المسؤولة بتعويض المستفيد بأثر رجعي. اذا تم رفض الطلب فيمكن للمستفيد بتقديم طلب الاعتراض مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أتاح من خلال منصته الإلكترونية خدمة الاستعلام عن نزول دعم البرنامج في حسابات المستفيدين والتي يمكن من خلالها الإطلاع على قيمة الدعم الشهري ومعرفة مواعيد نزوله، وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م، وأن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير.