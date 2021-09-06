شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات بعد التحديث وخطوات التسجيل

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات للحصول على دعم مالي بعد الانفصال لمواجه الحياة وصعوبات المعيشة يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي وقد تم تحديثه ليشمل المطلقات والأرامل، ويتم صرف المعاش وفقا لشروط تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة اللذين بلغة سن الشيخوخة أو المرأة التي ليس لها عائل أو دخل مادي غير أنها المسئولة عن شؤون المواطنين من حيث الرواتب والإعانات، ويقدم الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات للمراه المطلقة وكذلك الموظفة ويمكن معرفة خطوات تسجيل المطلقة في الضمان دون صك الإعالة وشروط الحصول عليه، ويجب التسجيل في الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش الذي يقدمه لمن يستحقه ومنهم الأطفال بتقديم ما يثبت سنهم بالمستندات والانتفاع به حتى سن 26 عام مالم يحصل على عمل حكومي.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات بعد التحديث

أن تكون المطلقة سعودية الجنسية. لا تعمل بوظيفة بدخل شهرى ثابت. الايقل عمرها عن 35 عام ولا يزيد عن 65 عام. يكون طليقها سعودي وعدم الزواج بعد الطلاق. يجب أن تكون مستقرة بالمملكة بصفة مستمرة. وجود حساب بنكى لتحويل المعاش علية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل بيانات الدخول من أسم المستخدم وكلمة المرور. ثم النقر على أيقونة تسجيل. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. الضغط على خدمة معاش الضمان. الضغط على التقديم الآن ويتم كتابة بيانات العائلة وبيانات الحساب البنكي ودخل الأسرة الشهري. يتم مراجعة البيانات المسجلة ومن ثم إرفاق المستندات اللازمة.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقه الموظفة

في حالة إذا كانت المطلقة تعمل في جهة غير ثابتة والوضع المالي غير مستقر يمكنها التقديم بطلب الحصول على راتب شهري من هيئة الضمان الاجتماعي:

يشترط على المطلقة تقديم وثيقة الطلاق. عدم تجاوز المطلقة عمر 65 عام. يجب تقديم الطلب وهو مستوفي جميع الشروط مع أرفاق المستندات الرسمية. تقوم هيئة التضامن الاجتماعي بمراجعة الطلب والوثائق وفي حالة ثبوت أحقية المطلقة في المعاش يتم صرفه لها شهرياً.

والجدير بالذكر يبحث الكثير من المواطنين عن رقم هيئة الضمان الاجتماعي، للتواصل بشكل مباشر مع المؤسسة ويستطيع المواطنين الاتصال بالضمان الاجتماعي من خلال الرقم الموحد المجاني الآتي 19911، ويمكن للمواطنين التواصل عن طريق صندوق البريد وذلك من خلال الرمز التالي 11157. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تتبعها هيئة الضمان الاجتماعي حساب رسمي على منصة تويتر.