شروط قرض شخصي للنساء من بنك الراجحي بقيمة 50 الف ريال سعودي

شروط قرض شخصي للنساء الذي اصبح متاح من بنك الراجحي وفقا لشروط وضوابط خاصة بالحصول على القرض لتلبيه احتياجهم وكذلك بدء مشاريع صغير خاصة بهم والتقدم في سوق العمل، يقدم علية الكثير من السيدات لسهولة التقديم وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم السداد بأقساط مريحة وميسرة ويصل قيمة القرض إلى 50 الف ريال سعودي، ويعمل بنك الراجحي على تقديم خدمات كثيرة للرجال وأيضا السيدات وتقديم القروض للمتقاعدين وكذلك التمويل العقاري وغيرها الكثير ومنها قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون خطوات التقديم وشروطه، لذلك يعتمد الكثير من المقميمن أو السعودين على قروض بنك الراجحي الذي يعد من اهم مصارف المملكة بفروعه المنتشرة داخل المملكة وخارجها واصبح التقديم على بعض القروض الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى الفرع لتقديم الطلب،كما أن الراجحي يتيح لعملائه إعادة التمويل الشخصي، وذلك عند سداد العميل قيمة خمسة وعشرون بالمائة من قيمة التمويل المستخدم حالياً، ويقوم البنك بعد ذلك باستقبال الأقساط بصورة طبيعية لحين الانتهاء من القسط الحالي، وبعد ذلك يتم البدء في خصم أقساط المبلغ المستفاد منه وقت إعادة التمويل، يركز البنك الراجحي في أنشطته على الودائع والعقارات، وإنشاء صناديق الاستثمار، ويتعامل مع المعاملات المالية الإسلامية، ويقدم الكثير من الحلوب والخدمات البنكية؛ ليلبي احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم.

شروط قرض شخصي للنساء من بنك الراجحي

يشترط تحويل الراتب. أن لا يقل الراتب الخاص بالمتقدمة على التمويل عن 2000 ريال سعودي. يجب تقديم مستند رسمي معتمد من جهة العمل يذكر به الراتب. أن لا يتجاوز عمر السيدة عن 60 عاماً. القرض متاح للنساء فقط السعوديين والمقيمين لابد أن يكون الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر موافقة بنك الراجحي على القرض المقدم.

مميزات قرض الشخصي للنساء من بنك الراجحي

يمنح للعملاء فترة سداد تصل إلى 5 سنوات. رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل بحد أقصي 5000 ريال على هذا التمويل ويعتمد ذلك على جهة العمل. كلفة التمويل تبدأ من 3.12% من الممكن تحديد مبلغ القرض من قيمة الراتب الشهري. لا توجد أي رسوم تكافل في تمويل النساء. يبدأ هامش الربح من تمويل النساء ببنك الراجحي 3.68%. رسوم سداد مبكر 3 أشهر تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يقدم أفضل حلول مصرفية رقمية لعملائه، يقدم خدمة طلب وتنفيذ التمويل الشخصي عن طريق تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق المباشر عند الحصول على موافقة ائتمانية عبر التطبيق يمكن تنفيذ طلب التمويل الشخصي فوراً، سيتم إشعار العميل بالمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من خلال التطبيق غير أعادة التمويل للعملائه الذين لديهم تمويل شخصي ويرغبون في الحصول على تمويل آخر إضافي لتلبية احتياجاتهم أو يرغبون بالاستفادة من التمويل بعد تغير رواتبهم، ويمكن الاتصال بخدمة المجانية للاستفسار والشكاوى عن طريق الرقم 8001244455 غير يمكن اتصال من داخل السعودية+966920003344 ودوليا : +966114603333 غير يمكن الاتصال لعملاء الخاصة والتميز والعملاء الجدد وايضا الاستفسار عن عمليات الاحتيال أو فقدان البطاقة أو تسجيل شكوى من داخل السعودية : 8001244455 ويمكن ايضا معرفة كيفية تجديد بطاقة صراف الراجحي إلكترونيا وطريقة إصدار بطاقة جديدة.