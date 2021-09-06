نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 شروط الدخول إلى المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت الرحلات الجوية القادمة من مصر، وذلك في ظل الأحداث الأخيرة من انتشار لفيروس كورونا كإجراء وقائي لمنع تفشي المرض داخل أراضي المملكة، ولكن بعد توفر لقاح كورونا قامت السلطات السعودية بإصدار قرار باستقبال رحلات الطيران، وأصبح التساؤل الآن عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بعد قرار التوقف، وفيما يلي سنوضح موعد عودة الطيران.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قامت السلطات السعودية بإصدار قرار بعودة رحلات الطيران القادمة من مصر اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة وعدم التهاون في تطبيقها على الجميع وذلك لمواجهة الفيروس والحفاظ على سلامة المسافرين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، كما أن السلطات السعودية قامت برفع الحظر على رحلات الطيران القادمة من بعض الدول الأخرى منها الإمارات العربية.

رحلات الطيران بين مصر والسعودية

استئناف رحلات الطيران القادمة من مصر الى السعودية يتم السماح للعاملين بالعودة إلى أعمالهم، ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد يتم السماح للأبناء من العودة أراضي المملكة بالإضافة إلى رحلات عودة السياسيين والدبلوماسيين بعد تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة على المسافرين لضمان سلامة الجميع.

شروط الدخول إلى المملكة العربية السعودية

لضمان دخول الأراضي السعودية بسلام يجب اتباع الشروط التالية:

أخذ جرعات اللقاح لمنع انتشار الفيروس.

دفع رسوم الحجر المؤسسي من خلال مكاتب مصر للطيران، أو من خلال استخراج قسيمة (EMD) يتم تقديمها بعد انتهاء إجراءات السفر.

إجراء فحص (PCR) قبل السفر 72 ساعة.

ترك مسافات بينك وبين المسافرين.

ارتداء الكمامة دائما.

الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية التى تحددها المملكة.

الدول المسموح لها الدخول إلى السعودية

قامت السلطات السعودية برفع حظر الطيران عن بعض الدول ومنها:

مصر.

الإمارات.

أمريكا.

جنوب إفريقيا.

لبنان.

تايوان.

إيطاليا.

فرنسا.

البرازيل.

الأرجنتين.

سويسرا.

السويد.

ألمانيا.

ايرلندا.

اليونان.

الجبل الأسود.

مقدونيا.

الصين.

الهند.

تركيا.

باكستان.

إندونيسيا.

إيران.

ليبيريا.

أرمينيا.

غينيا.

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وإلى هنا ننتهي من توضيح موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وهو اليوم استئناف الرحلات الجوية بين مصر والسعودية وبعض الدول الأخرى مع تطبيق صارم للإجراءات الصحية.