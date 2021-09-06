نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشكلة عدم إظهار البيانات في منصة مدرستي من توكلنا وكيفية حلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشكلة عدم إظهار البيانات في مدرستي، مع العودة لاستخدام منصة مدرستي مرة أخرى لاحظ بعض أولياء الأمور عدم إظهار بيانات أبنائهم عند استخدام منصة مدرستي، ويرغبون بشدة في حل لتلك المشكلة لكي تظهر بيانات الطالب مرة أخرى من خلال تطبيق توكلنا، ونظرًا للأهمية الكبيرة لمنصة مدرستي وحاجة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية لها وخاصةً الطلاب الغير مسموح لهم بالحضور الفعلي في الفصول يجب أن نتعرف على طريقة حل مشكلة عدم إظهار البيانات في منصة مدرستي.

مشكلة عدم إظهار البيانات في منصة مدرستي

تظهر تلك المشكلة بسبب عدم إرسال البيانات الجديدة من منصة مدرستي إلى منصة توكلنا عند إضافة الطالب في الأسرة على حساب ولي الأمر الشخصي في منصة مدرستي، ويتم حل تلك المشكلة بطريقة بسيطة.

حل مشكلة عدم إظهار البيانات في مدرستي

في حالة عدم إظهار بيانات الطالب المسجلة في منصة مدرستي يجب أن نعلم هنا أن المشكلة تكمن في عدم إرسال بيانات الطالب من قِبل منصة مدرستي لذلك يجب على ولي الأمر اتباع الخطوات القادمة لكي يعمل على استعادة إظهار بيانات الطالب في منصة مدرستي:

من خلال تطبيق توكلنا يقوم ولي الأمر بتسجيل دخوله بالحساب الشخصي التابع له.

يقوم باختيار زر حسابي ومنه زر الأفراد والمكفولين.

ومن هنا يتم إضافة الابن بالمعلومات المطلوبة من المنصة والضغط على إرسال لكي يتم إرسال المعلومات الجديدة لإضافة الابن في المنصة.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي

وبعد إنجاح طريقة إظهار بيانات الطالب في منصة مدرستي ستكون هناك حاجة كبيرة التسجيل في منصة مدرستي من أجل مشاهدة الدروس التعليمية المعروضة على المنصة لكي يتمكن الطالب من المذاكرة بسهولة، وإليكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي: