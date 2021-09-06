شرط استحقاق المعاش التقاعدي هي الشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتقاعد على موقعها الإلكتروني حتى يتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي، وسوف نتعرف على جميع تفاصيل الموضوع من خلال فقرات هذا المقال.

شرط استحقاق المعاش التقاعدي

وضعت المؤسسة مجموعة من الشروط حتى يتمكن المستحقين من الاستفادة، وأهم هذه الشروط:

المفصول بسبب تعرضه إلى العجز، وعدم قدرته على العمل بنسبة تصل إلى 40 في المائة من آخر راتب أساسي حصل عليه قبل العجز.

العاجز خلال العمل والذي تسبب له العمل في عجز يحصل على نسبة 80 في المائة من آخر أساسي.

يتقاعد جميع الأفراد الذين انتهت خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة.

الأفراد الذين تعرضوا لانتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.

لا يكون سبب الفصل عن الوظيفة هو السبب التأديبي.

مدة الخدمة لا تقل عن عام.

الأفراد الذين انتهت خدماتهم لأي سبب ولديهم في الخدمة مدة تصل إلى 25 عامًا أو تزيد.

الأفراد الذين تمت إحالتهم على التعاقد التقاعد بناء على طلبهم ومدهم في الخدمة لا تقل عن 20 عام.

المعاش التقاعدي يتم حسابه بنسبة جزء من 40 جزء من الراتب النهائي الذي حصل عليه.

حالات الإيقاف والحرمان من المعاش التقاعدي

حددت المؤسسة العامة للتقاعد أن بعض الحالات يتم فيها إيقاف المعاش التقاعدي، وأهم هذه الحالات:

أن يشغل الموظف مرتبه في الميزانية العامة للدولة.

إذا استحق التقاعد معاش تقاعدي أكبر من الذي يتقاضاه.

الأفراد الذين يتجنسون بجنسية غير جنسية المملكة العربية السعودية.

ولكن يستثنى من عملية التجنيس الزوجة التي جنسيتها غير سعودية بسبب تعرض زوجها إلى الوفاة.

أو الأشخاص الذين يعملون في الحكومة الأجنبية دون الحصول علي إذن رسمي.

طريقة الاستعلام عن البيانات المالية في الحساب التقاعدي

يستطيع جميع الأفراد من المتقاعدين أن يستعلموا عن البيانات المالية التي تخصهم في الحساب التقاعدي بالشكل الإلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.