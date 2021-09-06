لينك الدخول الى منصة روضتي الافتراضية 1443 لدخول ولي الأمر وكذلك استفادة الأطفال من تلك المنصة، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة روضتي الافتراضية لتوفير محتوي تعليمي ثري للأطفال مناسب لأعمارهم تم إعداده على أيدي خبراء التدريس لمرحلة الروضة ويتضمن كافة وسائل التعلم التي تضمن للطفل تلقي معلومات مفيدة بطريقة سهلة بحيث يتم ترسيخها في عقله بشكل سريع، كذلك توفر خدمات لولي الأمر الذي يتمكن من متابعة تطور طفله والأداء الدراسي له، في مقالنا التالي ستتعرف على طريقة تحميل تطبيق روضتي الافتراضية وطريق استخدامه.

مميزات تطبيق روضتي الافتراضية

تطبيق روضتي الافتراضية هو تطبيق إلكتروني يهتم بتوفير محتوي تعليمي للأطفال بالرموز والصور والصور المتحركة لزيادة مهارات الطفل، ويتميز بما يلي:

توفير البرامج التعليمية للأطفال التي تناسب الأعمار فيما بين ثلاثة وخمس سنوات.

برامج مزودة بالصور المتحركة والفيديوهات لمساعدة الطفل على تلقي المعلومات بشكل سريع.

يتضمن التطبيق عدد من القصص لاثراء عقل الطفل، ويتم عرضها بطريقة شيقة.

من خلاله يندمج الأطفال في هذا العمر في التكنولوجيا المتطورة ويكون لديهم خلفية عنها.

تقديم دروس تعليمية على أي أفضل المعلمين، يمكن للأطفال الاستفادة منها.

يحقق التطبيق معايير التعليم عن بعد للطلاب في مرحلة الروضة.

أولياء الأمور يمكنهم مراقبة الأداء التعليمي لأطفالهم من خلال هذا التطبيق.

لينك الدخول الى منصة روضتي الافتراضية 1443

في البداية يمكنكم تحميل التطبيق وهو متجاوب مع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والأيفون أيضًا ويتم تنزيله على الهاتف من خلال اللينك التالي:

تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي على الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد من هنا

يمكن تحميل التطبيق من آب ستور على الأيفون من هنا

خطوات التسجيل في منصة روضتي الافتراضية