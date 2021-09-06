نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Sabb طريقة فتح حساب جديد فى بنك ساب 1443 وأهم مميزات التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك ساب السعودي أحد أهم وأكبر البنوك فى المملكة العربية السعودية، يقدم البنك عروض مصرفيه مميزة تتناسب مع أحكام الشريعة الأسلامية، والجدير بالذكر أيضاً ان البنك له دور فعال فى تنمية الاقتصاد السعودي ولذلك سنوضح لكم طريقة فتح حساب جديد بالبنك وأهم المميزات التي جعلته من أهم البنوك فى السعودية بالإضافة إلى لرقم المجاني الخاص بالبنك لسهولة التواصل معه.

طريقة فتح حساب جديد فى بنك ساب sabb 1443

سنوضح لكم الأن خطوات فتح حساب جديد فاتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول فى موقع أبشر الإلكتروني. البحث عن بنك ساب عبر أبشر. اضغط على رمز فتح حساب جديد. الضغط على ملئ نموذج جديد. عليك الأن بكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة أمامك بشكل كامل وصحيح. إدخال رقم الهاتف الشخصي الخاص بالعميل. الضغط على أيقونة التالي. أدخال بيانات الحساب الذي تريد فتحه سواء كان حساب شخصي أو حساب شركة. تسجيل أسماء البنوك التي تتعامل معها إذا وجد ذلك. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بالاضافة إلى الاقرارات الضريبية التي يجب دفعها. الضغط على التالي بعد الأجابة على الأسئلة المطروحة أمامك. توضيح الغرض من إنشاء الحساب. الضغط على الموافقة على الشروط. إرسال نسخة من الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة إذا كان مقيماً بالسعودية.

مميزات التمويل فى بنك ساب السعودي

يتميز بنك ساب بالعديد من الأمتيازات التي جعلت الكثيرين ينجذبون لطلب تمويل من بنك ساب، ومن أهم تلك الأمتيازات:

إمكانية سداد قيمة التمويل على مدار خمس سنوات.

يتم الموافقة على طلب التمويل فى غضون ثلاث ساعات.

يتم إعفاء العميل من المديونية فى حالة الوفاة.

يمكن الحصول على تمويل بقيمة 1500000 ريال سعودي.

يوفر البنك إمكانية لطلب تمويل إضافة وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل السابق.

أرقام بنك ساب المجانية

أوضح بنك ساب أن لديه أرقام مجانية يمكن التواصل من خلالها مع خدمة عملاء البنك وذلك على:

72222000

9666900

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق ببنك ساب السعودي وطريقة فتح حساب جديد فى البنك، وأهم مميزاته، بالاضافة إلى مميزات التمويل فى البنك، والأرقام المجانية الخاصة ببنك sabb.