موعد دفعة سبتمبر حساب الموطن صرف الدفعة 46 وخطوات التسجيل في برنامج حساب مواطن

موعد دفعة سبتمبر حساب المواطن اقترب موعد نزول حساب المواطن لشهر سبتمبر الذي يتمثل في الدفعة رقم 46 من الدفعات النقدية التي تصرفها الحكومة السعودية تحت رعاية وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية للأسر محدودي الدخل ومنخفضي الدخل أيضا بعض توافي بعض الشروط التي يحددها برنامج حساب مواطن في هذه الأشخاص ليتمكنوا من صرف الدفعات النقدية التي تساعدهم بشكل كبير على مواكبة الحياة وشراء متطلبات حياتهم وبيوتهم الرئيسية. ولذلك يتساءل المواطنون السعوديون في هذا الوقت من الشهر عن موعد صرف الدفعة 46 لشهر سبتمبر الجاري.

موعد نزول دفعة سبتمبر من حساب المواطن

تم إعلان الموعد النهائي لصرف دفعة سبتمبر الجاري ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر. فمن المعتاد الموعد الرسمي لصرف دفعة المواطن هو يوم 10 من كل شهر إلا إذا صادف إجازات أو عطلات رسمية كهذا الشهر حيث يوافق يوم 10 يوم جمعة وهو العطلة الأسبوعية داخل المملكة ففي هذه الحالة يتم تقديم موعد صرف الدفعة يوم أو تأخيره يوم على الأكثر ليكون الصرف يوم 9 أو يوم 11 من نفس الشهر حسب التاريخ المعلن عنه.

خطوات التسجيل في برنامج حساب مواطن والمستندات المطلوبة

يمكن للمواطن السعودي المنطبق عليه شروط الالتحاق بحساب المواطن التسجيل في البرنامج باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب مواطن.

من القائمة الرئيسية اضغط تسجيل جديد.

سيطلب منك تسجيل بعض البيانات الرئيسية كالاسم بالكامل أو رقم الهوية أو رقم الجوال الخاص بك أو مكان العمل أو الراتب الذي تتقاضاه.

قم بتسجيل هذه البيانات باهتمام. اضغط الموافقة على الشروط والأحكام.

الآن ستظهر صفحة بها بعض المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن وهي كالآتي: