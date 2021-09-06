نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد يعتبر من الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية حيث إن الوافدين يمكنهم أن يتعرفوا على صلاحية الإقامة وميعاد تجديدها لأن السلطات السعودية تشدد على تجديد الإقامة، وتعرض الذين تنتهي إقامتهم إلى العقاب الذي ربما يصل إلى الترحيل من البلاد.

إقامة وافد

المقيمين في المملكة العربية السعودية يرغبوا في أن يستعلموا عن صلاحية الإقامة 1443 بالشكل المستمر حتى لا يتعرضوا إلى المسائل القانونية أو العقوبة من قبل السلطات السعودية.

إذا قاموا بالتأخير في تجديد الإقامة، ولهذا تحرص المملكة على أن تتيح لهم خدمات الاستعلام عن الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن يستخدمها المقيم حتى يستعلم عن صلاحية الإقامة 1443 من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث تتبع هذه الخطوات السهلة والبسيطة:

قم بالدخول إلى الرابط المباشر لمنصة أبشر الإلكترونية.

يتم الضغط على أبشر الأفراد.

تظهر مجموعة من المعلومات والبيانات يقوم المستخدم بكتابتها بالشكل الصحيح في الخانة المخصصة لها.

قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

يتم الضغط على أيقونات الجوازات.

تظهر مجموعة من الخدمات نضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يتم الضغط على عرض.

تظهر جميع التفاصيل التي ترتبط برقم الإقامة.

استعلام عن صلاحية الإقامة عبر وزارة الموارد البشرية

لكي تتمكن أيضًا من الاستعلام عن صلاحية الإقامة لابد من اتباع ما يلي:

غرامة عدم تجديد الإقامة 1443

المملكة العربية السعودية حددت الغرامة التي يدفعها المقيم عندما لا يهتم بتجديد الإقامة في ميعادها حيث إن الغرامة المالية قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولى عند انتهاء الإقامة.

أما في المرة الثانية فإن المقيم يتكلف مبلغ مالي قدره 1000 ريال سعودي.

أما إذا تعرض إلى هذا الموقف مرة ثالثة، ولم يتمكن من التجديد صلاحية الإقامة فان المملكة العربية السعودية تقوم بترحيله من البلاد.

شروط تجديد الإقامة

تضع المملكة العربية مجموعة من الشروط لابد من أن تتوفر في المقيم حتى يتمكن من تجديد الإقامة وأهم هذه الشروط: