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عمر شويل - جدة رابط وخطوات حجز موعد مكتب العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تعتبر من الأمور التي تتم الآن بالشكل الإلكتروني دون أن يحتاج المواطن إلى زيارة فروع مكتب العمل التي تنتشر في أنحاء أراضي المملكة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على خطوات الحجز، وكيفية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

رابط وخطوات حجز موعد مكتب العمل

يبحث الكثيرين في المملكة عن الخطوات الخاصة بحجز موعد وأيضًا الرابط وسوف نوفر هذا خلال ما يلي:

خطوات حجز موعد مكتب العمل وزارة الموارد البشرية

الكثير من الأشخاص يرغبون في أن يتعرفوا على الطريقة التي تمكنهم من حجز موعد في مكتب العمل حتى يستطيعوا أن يحصلوا على المعاملات التي يحتاج إليها، وأهم هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

يتم البحث في بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

يضغط المستخدم عليها.

قم بكتابة جميع المعلومات التي تمكنك من التسجيل في البوابة.

يضغط المستخدم على تسجيل الدخول.

رمز التأكيد يصل إلى الهاتف المحمول.

يتم كتابته في المكان المخصص له.

ثم يضغط المستخدم على تسجيل الدخول.

يختار المستخدم الموعد الإلكتروني الذي يتواجد في الناحية اليمنى من الموقع.

يتم الضغط على حجز المواعيد.

تظهر مجموعة من البيانات والمعلومات.

يتم كتابتها بالشكل الصحيح.

لحجز الموعد يضغط المستخدم على خيار حجز الموعد بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة.

رابط حجز موعد مكتب العمل وزارة الموارد البشرية

يستطيع المواطنين والمقيمين أن ينتقلوا إلى صفحة الخدمات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشكل المباشر من أجل أن يتمكن من تسجيل الدخول، ويحصلوا على خدمات حجز الموعد.

خدمات مكتب العمل

مكتب العمل السعودي يمكن المواطنين من أن يستعلموا بالشكل الإلكتروني عن الكثير من الخدمات التي تخص مكتب العمل، وأهمها خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات أو خدمة الاستعلام عن المواعيد، كما يمكنهم أن يستعلموا عن خدمة سداد رسوم مكتب العمل.

وجميع هذه الخدمات يتم الاستفادة منها بالشكل الإلكتروني دون أن ينتقل إلى مواطن إلى موقع فروع مكتب العمل من خلال الرابط الإلكتروني المباشر.

رقم مكتب العمل المجاني الموحد

مكتب العمل السعودي يوفر إلى جميع المواطنين والمقيمين الرقم المجاني الذي يستطيع الأفراد أن يتصلوا عليه وهو رقم 19911 حتى يتمكنوا من طلب الاستفسارات، والتعرف على إجابات بعض الأسئلة وفرص التواصل وتقديم الشكاوى دون أن يذهبوا إلى المقررات والفروع الخاصة بمكتب العمل.