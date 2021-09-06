نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز قياس اليوم أنطلاق الفترة الأولى أختبار القدرة المعرفية لقياس المهارات الوظيفية رابط مركز قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مركز قياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن انطلاق أختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى لقياس المهارات الوظيفية في عدة مدن سعودية، وقال الموقع أن الاختبارات تبدأ من اليوم الأحد الموافق 2021/09/07، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/09/09، وقال الحساب أن التسجيل مستمر حسب المقاعد الشاغرة، ويعتبر أختبار القدرة المعرفية من أهم الاختبارات التي يقيمها المركز وفق مناهج علمية، تم اعتمادها من قبل الخبراء في المركز، والتي على أثاثها يتم تقييم الموظف ومدى تطوره في مجال عملة، مما يترتب عليه ترقيته للدرجة الأعلى.

مركز قياس يحدد اختبار الفترة الثانية

قال المركز الوطني أن اختبارات الفترة الثانية سوف تكون في شهر يناير من العام القادم 2022، وسوف يتم الإعلان قريباً عن موعد بداية التسجيل بها، وأشار إلي أن أول أختبار كان منذ 6 سنوات وتحديد كان عام 1438 هجري، ومستمر حتى اليوم وتجاوز عدد المختبرين به 800 ألف مختبر عبر تلك المدة، وفيما يلي أهداف الاختبارات التي يجريها مركز قياس الوطني.

أهداف أختبار القدرة المعرفية قياس

في ظل البحث الدائم عن الشفافية في أختيار الراغبين في التوظيف، فأن اجتياز تلك الاختبارات عامل مهم في التقييم لشغل الوظائف التي يتم الإعلان عنها في القاعين العام والخاص وفق قواعد علمية مدروسة، ويهدف البرنامج إلي دعم تنمية القدرة البشرية، التي يستهدف من خلالها النهوض بكافة القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين، تحقيق أهداف وخطط التطور وفق رؤية المملكة الإستراتيجية 2030، ومن هنا تكمن أهمية هذا الاختبار الهام وللتسجيل في الاختبار يجب أتباع الخطوات التالية.

أختبار القدرة المعرفية وطريقة التسجيل

الدخول على منصة مركز قياس الوطني.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وهي كلمة المرور ورقم السجل المدني.

الضغط على المربع المدون عليه أنا لست رو بورت.

الضغط على تسجيل الدخول.

أدخل على الاختبازات ثم أضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

الدخول إلي أختبار القدرة المعرفية والتسجيل لكافة البيانات المطلوبة.

مركز قياس وتعليمات هامة عند حضور الاختبار

بناءً على تعليمات وزارة الصحة السعودية وتوافقاً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة، يجب ارتداء الكمامات الطبية والعمل على التباعد الاجتماعي، ويجب تحميل تطبيق توكلنا على الجوال للتأكد من أن المختبر محصن تحصين كامل من خلال التطبيق.