موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 شروط هيئة تقويم التعليم

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عمر شويل - جدة لممارسة مهنة التدريس داخل المملكة العربية السعودية يجب على المعلمين اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 ، وعبر مقالنا التالي سنوضح موعد وكيفية التسجيل في اختبار الرخص المهنية تابع قراءة السطور القادمة.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 إجراء إجباري وضروري لمزاولة مهنة التدريس داخل المملكة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب هي القائمة على عقد اختبارات الرخصة المهنية، وهدف الاختبار هو تحديد مستوى المعلم ومعرفة مؤهلاته والدورات التدريبية التي حصل عليها، وبعد اجتياز الاختبار يستطيع المعلم مزاولة مهنة التدريس.

قائمة الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية و10 معايير للقياس

موعد اختبار الرخصة المهنية 1443 التسجيل

يتساءل المعلمون والمعلمات عن موعد الاختبار للمعلمين والمعلمات لكي يتمكنوا من مزاولة مهنة التدريس، وإليكم موعد اختبار الرخصة المهنية 1443 للمعلمين للتسجيل:

موعد التسجيل في الاختبار الفترة الأولى: من 23 إلى 30 يناير من عام 2022.

يبدأ موعد التسجيل في الاختبار الفترة الثانية: من 20 إلى 26 مارس من عام 2022.

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 2022

اليكم خطوات التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين:

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم.

انقر على خيار “التسجيل بالرخص المهنية”.

اضغط إنشاء حساب جديد.

في حالة إذا كان لديك حساب مسبق قم بتسجيل البيانات ثم الدخول إلى حسابك.

اضغط على خيار “الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

ثم اضغط “اختبار كفاءة المعلمين”.

اضغط تسجيل.

قم بقراءة أسماء المحافظات، ثم اضغط على “متابعة”.

اضغط على الموافقة على الشروط ثم اضغط “التالي”.

اختر تاريخ الاختبار المناسب لك، وحدد مكان الاختبار.

اضغط على تسديد رسوم الاختبار.

ثم انتظر موعد الاختبار ثم للتوجه إلى مقر الاختبار المحدد وقم باجتياز الاختبار لمزاولة مهنة التدريس.

لينك هيئة تقويم التعليم والتدريب

الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم لإجراء اختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

شروط هيئة تقويم التعليم والتدريب عند منح الرخصة المهنية

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بتحديد مستوى المعلم لمنحه رخصة مزاولة المهنة وفق عدة معايير وهي:

مؤهلات المعلم المتقدم للحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس، ومدى إلمامه بجميع جوانب العملية التعليمية والتربوية والمهارية.

قدرة المعلم على تقديم عملية تعليمية تفاعلية، وقياس قدرته على التعامل الناجح مع المتعلمين والمهنيين.

اتباع تعاليم الدين الإسلامي.

مدى التزام المعلم بالقيم والمبادئ المجتمعية والمهنية.

التزام المعلم واعتزازه بقيمة الوطن.

قدرة المعلم على تقديم استراتيجيات متطورة أثناء ممارسة مهنة التدريس.

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وبذلك ننتهي من تقديم موعد وكيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443.