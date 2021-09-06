سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر 2021 في المملكة السعودية وتحديث شركة ارامكو للأسعار

سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر ، من أكثر ما يشغل بال جميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية في الوقت الحالي هو معرفة سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر، وكان ذلك مع بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث إن اسعار البنزين يتم تحديثها مرة كل شهر، ويكون ذلك مع بداية كل شهر ميلادي، والجدير بالذكر أن الأسعار الجديدة يتم عرضها بناءًا على اسعار النفط العالمي، بالاضافة إلى المراجعات الشهرية الخاصة بالعام الميلادي 2021، بالاضافة إلى ذلك فقد تم الاعلان من قبل الخبراء ان الاسعار لن ترتفع كثيرًا هذا الشهر، وذلك لان سعر النفط العالمي لم يرتفع إلى 0.12$، لذلك فإن الارتفاع المقرر لسعر البنزين في شهر سبتمبر من المقرر ان يكون ضعيف جدًا.

سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر

من المقرر أن يتم طرح سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر مساء يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، حيث ان الاسعار الجديدة والمُحدثة تصدر في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي كل يوم عاشر من كل شهر ميلادي، وذلك بعد الانتهاء من المراجعات الشهرية والاضافات الخاصة بأسعار النفط وغيرها من الإضافات، على أن يتم البدأ بالعمل بالأسعار الجديدة بدءًا من صباح يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن تثبيت سقف اسعار البنزين، وذلك لتتحميل الدولة جميع الزيادات الخاصة بأسعار البنزين بدءًا من شهر اغسطس الماضي، لذلك فإن الأسعار لم تتغير بشكل كبير عن الشهور الماضية.

توقعات سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر

لقد تم الاعلان من قبل المتخصصين عن توقعات سعر البنزين الجديد لشهر سبتمبر، حيث قد جاءت توقعات الاسعار كالاتي:

المنتج السعر بنزين 91 2.18 ريال سعودي للتر بنزين 95 2.33 ريال سعودي للتر ديزل 0.52 ريال سعودي للتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي للتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي للتر.

اسعار البنزين في السعودية لشهر اغسطس