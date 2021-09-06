نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ليلة الخميس” موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 64 دفعة شهر سبتمبر 2021 عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف دعم حساب المواطن؟ ما هو موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين؟ متى نزول دعم الدفعة 46 من دعم البرنامج؟ أسئلة تترد على لسان الملايين من السعوديون المستحقين للدعم، من خلال البرنامج الأول على مستوى العالم العربي من المحيط إلي الخليج في الحماية الاجتماعية، الذي بدأ عام 2017 ومستمر حتى اليوم قدم خلال هذه الفترة 100 مليار ريال سعودي للمستحقين من أصحاب الدخول المنخفضة، والنساء اللاتي تقطعن بهم سبل الحياة، ومن المعروف أن البرنامج أوقف عمليات التسجيل الجديدة منذ فترة، وأكتفي بالعدد الموجود به الآن وفيما يلي إجابات عن بعض ألأسأله التي تتردد على ألسنة المواطنون المنتظرون لصرف الدعم.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 46

سوف يتم صرف الدعم للمواطنون الذين صدرت لهم نتائج الأهلية، عن الدفعة الخاصة بشهر سبتمبر الجاري دفعة 46 يوم الخميس القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر 2021، والمعروف أن البرنامج يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتصادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف لمدة 24 ساعة، ويوم 10 سبتمبر الجاري يصادف يوم الجمعة القادمة، مما أستوجب من إدارة البرنامج تقديم موعد الصرف يوم واحد، ليتم الصرف الخميس 2021/09*/09.

دعم حساب المواطن شهر سبتمبر 2021

أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية الخاصة بشهر محرم، ودعا المسجلين على البرنامج للدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج والاستعلام عن نتائج الأهلية، والمعروف أن من لم يشمله نتائج الأهلية يمكنه تقديم اعتراض على نتائج الأهلية، في مدة 90 يوم من موعد صرف دعم حساب المواطن ويتقدم بأي مستندات تعزز أحقتيه في الصرف، وسيتم بحثها من قبل البرنامج والرد عليها من قبل البرنامج ومن له حق سوف يتم الصرف له.

شروط الأهلية والاستحقاق

وضعت إدارة البرنامج عدة شروط يجب توافرها في أي شخص يحصل على دعم البرنامج وأهم هذه الشروط ما يلي.