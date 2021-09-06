طريقة التسجيل في الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي ، يعتبر برنامج الحقيبة والزي المدرسي من برامج الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، ويأتي هذا الدعم بالتعاون مع وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ، ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، حتى يتمكنوا من صرف الحقيبة والحصول على المستلزمات المدرسية لأطفالهم ، ويتم طرح تلك المساعدات في كل عام دراسي من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك بعد التقديم عليها ومتابعة الطلب حتى يحين موعد صرف الحقيبة ، وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيمة الدعم المستحق للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ، وأوضحت أن مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي يبلغ 1000 ريال سعودي يتم صرفها لكل طالب مدرسي وذلك لكافة المراحل التعليمية سواء كان طالب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ، وذلك بعد رفع قيمة الدعم بهدف مجاراة الحالة الاقتصادية وتوفير المبلغ الكافي للحصول على المستلزمات الكافية وكذلك شراء الأجهزة الذكية التي تساعد الطلاب على متابعة برامج التعلم عن بعد ، وموعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان يكون مع بداية الفصل الدراسي الأول.

طريقة التسجيل في الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون أولياء أمور الطلاب مسجلين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي في الأساس حتى يستطيع أولادهم الاستفادة من صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي ، وللتسجيل في الحقيبة المدرسية يجب اتباع الخطوات الآتية :

الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

يجب النقر على زر مستخدم جديد.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة ، والبيانات هي الاسم بالكامل ، ورقم الهوية الوطنية ، ورقم الجوال ، وتاريخ الميلاد ، وعنوان السكن وغيرها من البيانات التي يجب ملئها وبعدها يتم الضغط على حفظ البيانات.

الضغط على زر موافق حتى يؤكد موافقته على جميع الشروط.

سوف تصل إليه رسالة نصية على جواله تحتوي على رمز تفعيل لحساب الضمان الاجتماعي.

أن يقوم بإدخال الرمز التفعيلي الذي سوف يستقبله علي الجوال لكي يسجل الدخول للموقع.

إذا كان المتقدم يريد الاستعلام عن حالة الطلب يجب الدخول إلى خدمة “طلباتي”.

في حالة قبول طلب التسجيل للضمان الاجتماعي ، سوف تصلك رسالة نصية على رقم جوالك.

إذا كان المترشح للاستفادة من برنامج الحقيبة المدرسية هو مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي فله الأولوية أن يأخذ الدعم لأولاده في كل المراحل الدراسية ابتدائي وإعدادي وثانوي.

شروط الاستفادة من برنامج الحقيبة المدرسية

أعلنت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لبرنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه وزارة الضمان الاجتماعي ، ومن هذه الشروط ما يلي :

أن يكون الطالب الذي يقوم بالتسجيل على الموقع هو طالب مسجل فعليًا في أحد المراحل الدراسية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

يجب أن يتراوح عمر الطالب المتقدم بين عمر 6 سنوات وحتى عمر 18 سنة.

أن يكون ولي أمر الطالب قد استفاد من قبل من برنامج الضمان الاجتماعي.

تقديم بحث يفيد بمعرفة التوزيع الجغرافي والحالة الاجتماعية للمتقدم.

من الضروري إرفاق مجموع الدعم السنوي الذي يحصل عليه ، مع البحث الذي يقدمه.

التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن برنامج الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي

يمكن للمرشحين الاستعلام عن صرف دعم الحقيبة المدرسيّة من الضمان الاجتماعيّ ، عبر الدخول على الرابط الإلكترونيّ الخاص بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة ، ويمكن الوصول إليه بسهولة.