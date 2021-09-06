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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 وشروط الحصول على دعم شهر سبتمبر في المقال التالي
نعرض لكم خطوات التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 والشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين من أجل استحقاق الدعم الخاص بشهر سبتمبر، حيث قامت الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية بتوفير الدعم لكافة الأسر الريفية الغير عاملة أو التي لا يتوافر لديها دخل ثابت، ولا تعمل في أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، لذلك قررت الوزارة بتقديم مساعدة مالية لهم من أجل إدارة مشروع زراعي خاص بهم يدر لهم دخل مناسب يساعد معهم في الحياة المعيشية الصعبة، لذلك نجد الكثير يتساءل عن شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت وهو ما نعرضه لكم خلال المقال بكافة التفاصيل.
التسجيل في دعم ريف لربات البيوت
وأعلنت الحكومة السعودية بأنه يمكن التسجيل في دعم ريف إلكترونياً للعائلات المنتجة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة ريف
- الضغط على “تسجيل العائلات المنتجة”.
- إدخال البيانات التي يطلبها الموقع مثل الاسم ورقم الهوية والنوع وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ورقم الجوال
- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالدخل والحالة المادية للأسرة
- الضغط على “إتمام التسجيل”.
بذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح، ويتم بعد ذلك فحص الطلب من قبل المسؤولين والتواصل مع المستحقين الذين تم قبولهم للاستفادة من الدعم.
شروط الحصول على دعم ريف لربات البيوت
لكى تتمكن المرأة الريفية من الحصول على الدعم الخاص لربات البيوت يجب توافر فيها عدة شروط أهمها، وأبرزها:
- كل شخص يحاول أو يريد الحصول على دعم الريف يجب أن يتوافر فيه شرط الجنسية السعودية.
- كما أنه يجب ألا يكون سن المتقدم للحصول على الدعم وقت التقديم عن 21 سنة.
- ألا يتخطى قيمة المشروع الذي يرغب المتقدم في الحصول على تمويل من خلال دعم الريف المقدم من قبل المملكة العربية السعودية عن 54 ألف ريال سعودي.
- ألا يكون الشخص المتقدم يحصل على مرتب شهري تصل قيمتها إلى أكثر من 6 آلاف جنيه.
- يجب أن يتواجد لدى المتقدم حساب مصرفي خاص به، ويتواجد لديه بطاقة SIM.
- شرط أساسي ألا يعمل الشخص الذي يرغب في الحصول على دعم ريف في أي قطاع سواء كان هذا القطاع عام أو خاص.
- ضرورة تواجد محل الإقامة الخاص به في الأماكن الداخلة في نطاق الدعم والذي حددته الجهات المختصة.
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