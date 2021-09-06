التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 وشروط الحصول على دعم شهر سبتمبر

نعرض لكم خطوات التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 والشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين من أجل استحقاق الدعم الخاص بشهر سبتمبر، حيث قامت الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية بتوفير الدعم لكافة الأسر الريفية الغير عاملة أو التي لا يتوافر لديها دخل ثابت، ولا تعمل في أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، لذلك قررت الوزارة بتقديم مساعدة مالية لهم من أجل إدارة مشروع زراعي خاص بهم يدر لهم دخل مناسب يساعد معهم في الحياة المعيشية الصعبة، لذلك نجد الكثير يتساءل عن شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت وهو ما نعرضه لكم خلال المقال بكافة التفاصيل.

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت

وأعلنت الحكومة السعودية بأنه يمكن التسجيل في دعم ريف إلكترونياً للعائلات المنتجة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة ريف

الضغط على “تسجيل العائلات المنتجة”.

إدخال البيانات التي يطلبها الموقع مثل الاسم ورقم الهوية والنوع وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ورقم الجوال

ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالدخل والحالة المادية للأسرة

الضغط على “إتمام التسجيل”.

بذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح، ويتم بعد ذلك فحص الطلب من قبل المسؤولين والتواصل مع المستحقين الذين تم قبولهم للاستفادة من الدعم.

شروط الحصول على دعم ريف لربات البيوت

لكى تتمكن المرأة الريفية من الحصول على الدعم الخاص لربات البيوت يجب توافر فيها عدة شروط أهمها، وأبرزها: