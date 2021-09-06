نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 الدفعة 46 لشهر محرم رابط التسجيل عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 شهر سبتمبر، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم مع اقتراب موعد إيداع حساب المواطن، الخاص بالدفعة 46 لشهر سبتمبر، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، على توفير المبالغ المستحقة للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف أجازة وعطلة رسمية فقد يقدم أو يؤخر يوم، وتحرص المملكة العربية السعودية بشكل مستمر ودائم، على توفير العديد من البرامج الاجتماعية، لمساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وكذلك لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، لذلك يتم اختيار المستفيدين من الدعم المقدم بعناية شديدة، حتى يصل الدعم لمستحقيه وفق الضوابط والشروط الموضوعة، ولذلك ومن خلال هذا المقال عبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نستعرض معكم رابط برنامج حساب المواطن وكذلك ألية الاستعلام وموعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

كما هو معروف ومتبع يتم صرف الدفعات الخاصة بدعم حساب المواطن، ويتم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية وهو ما حدث في هذا الشهر شهر سبتمبر، فسوف يقدم صرف المبالغ يوم ليكون يوم الخميس 09\09\2021، والموافق للثاني من شهر صفر 1443 هـ.

آلية الاستعلام عن نتائج الأهلية

يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 46 إلكترونياً، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “استعلام عن حساب المواطن.

موعد تقديم تظلم أو اعتراض على نتائج الأهلية

يسمح البرنامج في تقديم تظلم أو التماس أو اعتراض على نتائج الأهلية، وذلك بعد إيداع المبالغ وبعد مرور خمسة أيام على إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين، ولمدة 90 يوم ولا يحق بعد هذه المدة تقديم اعتراض.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الدعم اللازم للمواطن السعودي. والذي يحتاج للدعم من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل. كما تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج التكافل الاجتماعي. ويهدف برنامج حساب المواطن إلى إيصال الدعم لمستحقيه ومساعدة المواطن على تخطي آثار الإصلاح الاقتصادي. كما يهدف إلى زيادة الاستفادة من الدعم بتوجيهه بطريقة صحيحة، لكي يتم توفير الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدات للمواطنين المحتاجين.