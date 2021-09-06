50 ألف ريال بأقل راتب شهري بدون كفيل بالتقسيط بلا تحويل للراتب لدى إمكان

50 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية هو الحد الأقصى المسموح بيه عند طلب تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي حيث يمتاز بالحصول على التمويل الميسر لجميع العملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية بالتقسيط لمدة طويلة الأجل بلا تحويل للراتب الشهري لدى إمكان لذلك هناك أقبال عالي من المواطنين السعوديين على التقديم الإلكتروني بالشركة للحصول على عرض تمويل نقدي بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة عبر شركة إمكان المقدم من مصرف الراجحي بالسعودية.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب من شركة إمكان

يحتاج التمويل لدى شركة إمكان توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن عن خمسة آلاف ريال سعودي ويجب أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية وهناك العديد من الشروط والأحكام المطلوبة التي سوف نتعرف عليها اليوم بكل التفاصيل عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل:

يحتاج موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة آلاف ريال سعودي عند التقديم على طلب التمويل في السعودية.

العمر المتاح عند التقديم على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي يبدأ من عشرون عام فأكثر من خلال بعد موافقة شركة إمكان للتمويل.

المتقدم يبجب أن يكون سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول مع فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي بالمملكة.

عدم وجود تعثر لدى سمه السعودي في المملكة عند التقديم على تمويل إمكان في المملكة الآن.

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