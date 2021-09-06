نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة ريف 1443 reef.gov.sa || التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة خلال شهر سبتمبر في المقال التالي
نعرض لكم خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443 وذلك من خلال منصة ريف الإلكترونية، حيث أعلنت المملكة عن التسجيل الإلكتروني للمساعدات الريفية التي تقدمها للمواطنين ممثلة في وزارة الزراعة لجميع مواطنيها محدودي الدخل الذين يعتمدون اعتماد كلي على الزراعة، وتحصل مشاريعهم في مجالات الزراعة، لذلك قررت المملكة العربية السعودية تقديم لهم دعم مادي لهذه المشروعات، واشترطت عدد من الشروط وأكدت على ضرورة توافر هذه الشروط حتى يتم قبول المواطن وبدء صرف الدعم له خلال شهر سبتمبر الجاري.
التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443
ومنذ أن تم الإعلان عن دعم ريف وقام الكثير من المواطنين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية من اجل الاستفادة من الدعم المقدم من المملكة للمواطنين، حيث يمكن الدخول على منصة دعم ريف من هنا، وإدخال البيانات المطلوبة من أجل التسجيل وسوف يتم فحص جميع الطلبات والتواصل مع المقبولين للحصول على الدعم، حيث تتعدد أهمية الدعم حيث أنه يعمل على:-
- إتاحة وتوفير العديد من فرص العمل لعدد كبير من الأشخاص، والحد من البطالة، وتقليل عدد العاطلين عن العمل.
- كما أنها تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، حيث أن تمويل المشروعات الزراعية يجعل هؤلاء الأشخاص يبدعون في هذا المجال، ويخرجون أفضل ما عندهم.
- يساهم في إعانة الأسر محدودة الدخل في توفير مصدر رزق دائم لهم.
شروط الحصول على دعم ريف
لقد تم وضع العديد من الشروط وذلك للحصول على دعم ريف لربات البيوت والاستفادة من هذا الدعم، وأهم هذه الشروط:-
- ضرورة توافر الجنسية السعودية في الشخص الذي يرغب في التقديم لكي يحصل على هذا الدعم.
- شرط أساسي أن يبلغ سن المتقدم 21 سنه من وقت التقديم.
- ألا تزيد قيمة المشروع المادية والتكاليف الخاصة به عن 45 ألف ريال.
- أن يكون راتب المتقدم الشهري حوالى 5 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن 6 آلاف.
- ضرورة تواجد لديه حساب مصرفي.
- شرط الإقامة والمواطن من الشروط الأساسية، حيث اشترطت الجهات المعنية أن يكون المواطن هو نفس المكان التي يتواجد فيه الدعم المقدم من قبل وزارة الزراعة.
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