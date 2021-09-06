رابط الدخول على منصة مدرستي والتسجيل في الاختبارات المركزية

نعرض لكم رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1443 والتي تم العمل بها في المملكة العربية السعودية منذ أن اجتاح فيروس كورونا لجميع دول العالم أدى ذلك إلى منع التجمعات والتكدسات التي قد تكون بدورها بيئة خصبة لتفشي الوباء والمرض بين الناس، مما اضطر ذلك معظم وزارات التعليم في العالم إلى غلق المدارس، واضطر البعض الآخر إلى تفعيل المنصات التعليمية التي حلت محل المدارس ودعمت عملية التعليم عن بعد أو ما يطلق عليه التعليم الإلكتروني، وهذا بالفعل ما قامت به وزارة التعليم السعودية حيث دشنت عدد من المنصات الإلكترونية التعليمية من أجل إكمال العملية التعليمية، وتمكنت تلك المنصات أن تثبت وجودها في المجتمع التعليمي بجدارة، وأصبحت هي الحل الأمثل في دعم عملية التعليم في المملكة، ومن أهم تلك المنصات هي منصة مدرستي، وهي موضوع حديثنا اليوم.

رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية

يجب على جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية التحصيل في منصة مدرستي، واليكم خطوات التسجيل:

أولًا: عليك الدخول على رابط منصة مدرستي من هنا.

قم باختيار كلمة حساب مايكروسوفت للطالب.

ادخل بعد سلك اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل رقم سري خاص بك، وتأكد من صحته.

اختر الجدول الزمني الذي يتناسب معك.

اختر أيقونة الدروس التي ترغب في حضورها.

بعد ذلك اضغط كلمة تسجيل.

وبذلك تموت قمت بالتسجيل عبر منصة مدرستي التعليمية.

التسجيل في الاختبارات المركزية

ويمكن الآن للطلاب التسجيل في الاختبارات المركزية وذلك لكي يستطيع الطلاب من خلالها الارتقاء بالمهارات الخاصة بالطلاب على جميع المستويات، والخروج بنتائج اختبارات القدرات والتي يمكن للمعلمين الحصول عليها وهو ما يجعل المعلم على دراية ومعرفة بقدرات كل طالب في المواد المختلفة والتي يقوم بالاختبار بها.

خدمات منصة مدرستي 1443



هي منصة تعليمية أطلقت مؤخرا من قبل وزارة التعليم السعودية، وتقدم المنصة عدد لا حصر له من شروح الدروس والمناهج التعليمية لكافة المراحل التعلمية المختلفة، كما أنه يقوم الطلاب من خلالها بأداء امتحاناتهم والقيام بكافة الخدمات التي يرغبون بها بشكل إلكتروني وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو أي مكان أخر، وهو ما يعمل على التسهيل على الطلاب.